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Adımlarını çevre için attılar

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İlk Adım Çevre Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı.

MANİSA 04.06.2022, 14:45
Adımlarını çevre için attılar

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İlk Adım Çevre Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı.

Her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında çevre bilincine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla organize edilen ‘İlk Adım Çevre Yürüyüşü’ Vali Yaşar Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi. Kent Ormanı ve Keçiliköy arasında bulunan parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melik Kara ve kurum müdürleri katıldı.

Çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin başta çocuklar olmak üzere topluma yayılması ve farkındalık oluşması amacıyla Çevre Haftasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Karadeniz “Teknoloji ve sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte doğayı koruma ve kullanma konusunda bilinçli davranmalıyız. Bugün oluşturacağımız ortak çevre bilinci, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Dünya bırakmamızı sağlayacaktır” dedi.

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