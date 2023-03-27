Adalasporlu karateciler Muğla’dan 15 madalya ile döndü

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Adalaspor Karate Takımı, Muğla’da düzenlenen Cengiz Toprak İllerarası Karate Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş, 10 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Merhum Cengiz Toprak adına İllerarası Karate Şampiyonası, Muğla’da düzenlendi. Muğla Atatürk Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya 10 ilden, 32 takım ve toplam 580 sporcu katıldı. Turnuvada Adalaspor Karate Takımı, 3 altın, 2 gümüş, 10 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya kazandı. Ayrıca şampiyonada üçüncülük kupası kazanan Adalaspor Karate Takımı, elde ettikleri madalyalarla ve kupa ile Salihli’yi gururlandırdı.

Sporcuları ve Antrenör Deniz Ürkmez’i kutlayan Kulüp Başkanı Suat Pekçolak, Türkiye şampiyonası öncesi eksikleri görme şansı yakaladıklarını, hedeflerinin Türkiye şampiyonasında milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu söyledi. Adalaspor Karate Antrenörü Deniz Ürkmez ise sporcularının çok iyi yolda olduğunu ifade ederek, ellerinden geldiğince tecrübe kazanabilmeleri için her turnuvaya katılmaya çalıştıklarını dile getirdi.