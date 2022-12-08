Adala’daki Atatürk Evi’nin restorasyonu tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk kültür tarihi açısından önem taşıyan bir eser daha kente kazandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi iş birliğinde Adala Mahallesi’nde başlatılan Atatürk Evi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kurtuluş Savaşının son dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları ile birlikte Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde toplantı yaptıkları evde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi. İnceleme sırasında Öztozlu’ya Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları Serkan Sözer ve Metin Durmaz, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan da eşlik etti. Heyet, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların durumu hakkında bilgiler alırken, bundan sonraki çalışmaların işleyişi hakkında istişarelerde bulundu.

“Adala için güzel bir proje oldu”

Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, “Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Adala’mız için güzel bir proje oldu. Müze olarak halka açık olacak. Mahallemize gelip giden çoğalacak. Gelir kaynağı olacak. Adala’mız için güzel bir yatırım. Atamızın evinin restore edilmesi kültür bakımından çok güzel oldu” dedi.

“Tarihi açıdan çok önemli”

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, “Tarihi açıdan çok çok önemli. 8 Eylül 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en son yaptığı toplantı bu evde gerçekleşti. Bundan sonra Taarruz’u tamamlayıp, vatanımızı elimize almış olduk. Salihli Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanmıştı. Daha sonrasında Jeopark Belediyeler Birliği işi devraldı. Devamında Büyükşehir’imizle beraber bu eser ortaya çıktı. Çok kıymetli tarihi bir değerimiz. Cengiz Başkanımıza, Zeki Başkanımıza ve Jeopark Belediyeler Birliğine teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Topkaya: “Tarihe saygı projelerine devam ediyoruz”

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği iş birliğinde başlamış olduğumuz Salihli ilçemizdeki Adala Atatürk Evi Restorasyonunu artık tamamladık. Son rötuşlarımızı yaptık. En kısa zamanda da içerinin tefrişatını bitirerek, burayı vatandaşların ziyaretine açmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde biliyorsunuz Tarihe Saygı anlamında birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımız tamamlandı, Salihli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öztozlu: “‘Ortaya çıkan eser mutluluk veriyor”

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Topluma mal olmuş bir yapının yeniden gün yüzüne çıkması, restore edilmesi, bundan sonraki süreçte de Salihli Belediyesi tarafından müze haline gelecek olması bizleri sevindiriyor. Bu yapının 1 sene önceki halini hatırlıyoruz. Ama şimdi çalışmalar bittikten sonra ortaya çıkan eseri görünce gerçekten mutlu olduk. Ben hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.