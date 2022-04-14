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ABD Heyetinden Manisa TSO’ya ziyaret

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Göreve başladığı günden itibaren Japonya’dan Sri Lanka’ya, Almanya’dan Rusya’ya, Macaristan’dan Özbekistan’a, Birleşik Krallıktan Kamerun’a dünyanın dört bir yanından birçok yabancı heyeti Manisa’da ağırlayan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı yetkilerini üçüncü kez makamında ağırladı.

MANİSA 14.04.2022, 15:42
ABD Heyetinden Manisa TSO’ya ziyaret

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Göreve başladığı günden itibaren Japonya’dan Sri Lanka’ya, Almanya’dan Rusya’ya, Macaristan’dan Özbekistan’a, Birleşik Krallıktan Kamerun’a dünyanın dört bir yanından birçok yabancı heyeti Manisa’da ağırlayan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı yetkilerini üçüncü kez makamında ağırladı.

Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesinin yolunun üretimden, ihracattan geçtiğinin bilinci ile çalışmalarına devam eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, bu çerçevede yabancı heyetlerle olan görüşmelerine devam ediyor. Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin ve yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Fred Aziz, Ticaret Ataşe Yardımcısı Naz Demirdöven, TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın katıldı.

Manisa’nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Fred Aziz ve beraberindeki heyeti Manisa’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, ABD heyetine Manisa’nın ekonomik yapısı ile odanın işlevi ve yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunurken, Manisa’nın tarımın ve sanayinin başkenti olduğunu aynı zamanda da Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ve buradan yapılabilecek ticari-ekonomik iş birliğinin iki ülkeye büyük fayda sağlayabileceğinin altı çizerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gereğine dikkat çekti.

Başkan Yılmaz: “Manisa Avrupa sanayisinin lokomotifidir”

Manisa TSO’nun, Türkiye’deki en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer aldığını anlatan Başkan Yılmaz, “15 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük Ticaret ve Sanayi Odaları arasında yer alan odamızın Manisa’ya, Manisa’nın da ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağladığını mutlulukla belirtmek isterim. Bizler oda olarak, üyelerimizin yeni pazarlara açılmasını, mevcut ticareti geliştirmesi ve ekonomiye katkı sağlaması için önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Odamızın kuşkusuz ki Manisa ve Türkiye ekonomisi için sağlamış olduğu en önemli katma değer kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu bugün Türkiye’nin göz bebeği, Avrupa’nın üretim merkezi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesidir. 2004/2005 yıllarında, Financial Times tarafından yatırıma en uygun kent Manisa, 2006/2007 yıllarında, Avrupa’nın en iyi ve en uygun yatırım kenti Manisa ve yine 2006/2007 yıllarında, Dünya’da yatırım yapılacak en iyi sanayi bölgesi ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Tüm bu dinamikler Manisa’yı yerli ve yabancı yatırımcıyı çekmede rekabette avantajlı kılmaktadır. Elektrik - elektronik, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, metal işleme, kalıpçılık, otomotiv yan sanayi ilimiz sanayisinde ön plana çıkan sektörlerdir. Sanayi bölgemiz, yüzde yüz yabancı sermayeli 25 firmaya ve yabancı ortaklı dünyaca ünlü 13 firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Yine benzer şekilde hazırlık çalışmaları içerisinde yer aldığımız Muradiye Organize Sanayi Bölgesi 146 firması ve 8 bin 200 çalışanı ile, Manisa’nın ikinci organize sanayi bölgesi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Akhisar OSB, Soma OSB, Salihli OSB, Kula OSB, Turgutlu OSB ve orta ölçekli sanayi siteleri ile birlikte toplam 85 binden fazla kişiye istihdam kapısı sağlayan Manisa’mız Türkiye’nin göz bebeğidir. Odamız Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarını ise sürdürmektedir. Manisa’nın sanayi üretimindeki üstünlükleri, ihracat performansına da doğrudan yansımıştır. Manisa, batı Anadolu’nun ve Türkiye’nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Nitekim, 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğu ihracat ile Ege bölgemizde İzmir’den sonra ikinci, Türkiye’de ise iller sıralamasında yedinci sıradadır. Bu özellikleri ile Manisa’mız Avrupa sanayisinin değişmez lokomotifidir” dedi.

“ABD 2021 yılı itibariyle Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülkedir”

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi ile ilgili konuşmasına devam eden Başkan Yılmaz, 2021 yılı itibariyle Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. İthalat sıralamasında ise dördüncü sıradadır. Ülkemizin 2021 yılında ABD ile ihracat yaklaşık 16 milyar dolar, ABD’ den, ithalat 12 milyar dolar olmak üzere, toplam ikili ticaret hacmi yaklaşık 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 10 yıl içinde ABD ile ticaret hacmimiz 1,5 kattan daha fazla büyümüştür. Bugün ülkemizde 1971 adet Amerikan firması faaliyetlerine devam etmektedir. İki ülke arasında doğrudan yatırımlara bakıldığında ise yatırımların artmaya başladığı söylenebilir. Ülkemizde 2021 yılı itibariyle Amerikan doğrudan yatırım tutarı yaklaşık 13 milyar dolar seviyesindedir. Manisa’da yatırımları bulunan Frito Lay Gıda San ve tic. A.Ş. (pepci.co) firması buna örnek teşkil etmektedir. Türk yatırımcıların Amerika’daki yatırımları ise yaklaşık 7,2 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye’den ABD’ye ihraç ettiğimiz başlıca ürünler; dokunmuş halılar, demir-çelik ürünleri, otomotiv aksam ve parçaları, tekstil ve hazır giyim, tarım ve gıda, makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve parçalarıdır. ABD’ den ithal ettiğimiz başlıca ürünler; demir çelik ürünleri, hava taşıtları, uzay araçları, pamuk, turbo jetler, yatlar, taşkömürü, dozlandırılmış ilaç, şeker pancarı, şeker, serum, aşı, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, soya fasulyesi, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, petrol gazları, kabuklu meyveler, ortopedik cihazlar, altın, binek otomobiller ve otomatik bilgi işlem makineleri ile üniteleridir. Sizlerle dış ticaret hacmimizi ve ikili yatırımları arttırmak için her türlü gerekli teknik destek, altyapı ve yan sanayi konusunda destek vermeye hazırız. Ülkenizdeki sanayiciler, yatırımcılar ve iş adamları ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Ben sözlerime burada son verirken, nazik ziyaretinizden dolayı size ve heyetinize teşekkür ederim. Manisa’mıza tekrar hoş geldiniz” diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Fred Aziz ise iki müttefik ülkenin iş adamlarının daha fazla bir araya gelmeleri gerektiğini, bu konuda Manisa iş dünyasından gelecek talepleri değerlendirmek istediklerini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

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