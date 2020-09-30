AB hibe projeleri için bir araya geldiler

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu, Avrupa Birliği hibe projeleri kapsamında çıkılacak çağrılara hazırlıklı olmak ve Manisa’ya hibe fonlarının desteğiyle yeni değer ve yatırımlar kazandırmak amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve öğretim üyeleri, ZAFER Kalkınma Ajansı temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Meclis Üyeleri katıldı. İlgili tarafların tamamının söz aldığı toplantıda gündem; Avrupa Birliği’nin belirli dönemlerde ilan ettiği hibe projeleri kapsamında Manisa’ya yeni projeler ve yeni yatırımlar kazandırmak amacıyla hazırlıklı olmak ve hibe desteği alabilecek projelerin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği konusu oldu. AB fonlarından yararlanabilmek amacıyla Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.