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AB Hareketlilik Haftası kitap okuma etkinliği ile sona erdi

Avrupa ve dünya genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Manisa’da gerçekleştirilen etkinlikler, resim sergisi ve kitap okuma etkinliği ile son buldu.

MANİSA 22.09.2021, 17:41
AB Hareketlilik Haftası kitap okuma etkinliği ile sona erdi

Avrupa ve dünya genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Manisa’da gerçekleştirilen etkinlikler, resim sergisi ve kitap okuma etkinliği ile son buldu.

Avrupa ve dünya genelinde 51 ülkeden 2 bin 2 bin 883 şehrin katılımıyla bu yıl 20’nci kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Manisa’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlamaları gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resim sergisi ve kitap okuma etkinliği ile sona erdi. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nın yanında bulunan Hükümet Caddesi trafiğe kapatılarak caddenin bir bölümünde resim sergisi açıldı. Caddenin bir kısmında ise kitap okuma etkinliği düzenlendi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Sorumluları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak Atatürk Gençlik Merkezi El Sanatları Resim Bölümü kursiyerlerinin resimleri ve ÇKSM öğrencilerinin resimlerinin yer aldığı serginin açılış yapıldı. Akabinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Manisalı Şair Orhan Haşim Elmalı da kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğinde her yaştan okuyucu bir araya geldi.

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