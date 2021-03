‘AB Coğrafi İşaret Tescili’ hedefinde resmi süreç başlıyor

Manisa Ticaret Borsası’nın çalışmalarıyla 18 Şubat 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Coğrafi İşaret Tescili alınan "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün, Manisa Menşeli olarak Avrupa Birliği’nde de tescil edilmesi için, yine Manisa Ticaret Borsası’nın başlattığı AB Komisyonu’na başvuru süreci, kurumsal işbirliği ile oluşturulan teknik hazırlık komisyonu çalışmalarıyla yazılı nihai dosyanın tamamlanması aşamasına taşındı.

Manisa Ticaret Borsası’nın koordinasyonunda bir araya gelen alanında uzman komisyon üyeleri, 1151/2012 Sayı ve 21 Kasım 2012 Tarihli Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerine Yönelik Kalite Düzenlemesi isimli AB Tüzüğü ile buna ilişkin 668/2014 Sayı ve 13 Haziran 2014 Tarihli Uygulama Yönetmeliği uyarınca Avrupa Komisyonu’na yapılacak başvurunun yazılı teknik içeriğinde ‘Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün Manisa ile Özdeşliğinin Avrupa Komisyonu’na da anlatılması üzerinde yoğunlaşacak. 2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle saha çalışmalarına ara verildiği için takvim revizyonuyla 2021 Mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan başvuruda, dünya genelinde bir çeşit olarak kabul edilen Sultani Çekirdeksiz Üzüm’ün gen ve üretim merkezinin Manisa olduğunu gösterir tarihi ve bilimsel kanıtlar, akademik ve istatistiksel veriler yer alacak.

Teknik Hazırlık ve Projelendirme Komisyonu adına Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mutlu Karakaş, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Sacit İnan ve Özener Marka&Patent Danışmanlık Ofisi Kurucusu Huriye Kayabaşı Özener’in oluşturduğu Heyet ile çalışmanın Manisa ve Türkiye adına amacının paylaşılması, Sultani Çekirdeksiz Üzümün Manisa’nın doğal ve beşeri faktörlerinden kaynaklanan karakteristiği, ayırt edici kalite kriterleri, üretim aşamaları gibi hususların görüşüldüğü kurum ve sektörde faaliyet gösteren ihracatçı işletme ziyaretleri ile de ‘Başvuru Dosyası’nın son aşamasında eklenebilecek görüş, bilgi ve katkılar hakkında fikir alış verişlerinde bulunuldu.

Teknik Hazırlık ve Projelendirme Komisyonu adına başta Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy’un ziyaret edildiği kamu kurumu ve kamu adına görev yapan meslek kuruluşu ziyaretlerinde; AB tescil sürecinde ve tescil sonrasındaki uygulamaların her aşamasında kurumsal İşbirliğinin sürdürülmesi mutabakatına varıldı.

Sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmalar Ertürk Üzüm ve Tarım Ürünleri İşletmesi İthalat İhracat Tic. San. A.Ş., Özgür Tarım Ürünleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş., Temel Gıda ve Toprak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Pagmat Pamuk Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Grappa Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anatolia Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. ziyaretlerinde ise; AB Coğrafi İşaret Tescili ile ‘Yeni Marka ve Katma Değer Stratejisi Uygulamaları’ üzerinde duruldu.

"Milli gelirimiz artacak"

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap çalışma ve ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti: “Ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru üzümün her yıl ortalama yüzde 90’dan fazlası Manisa ve ilçelerinde yetiştiriliyor ve işleniyor. Dolayısıyla; ülkemizin kuru meyve ihracatında gelir bazında başı çeken bu milli gelir kaynağının temelini Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü oluşturuyor. Tarihi, kültürel ve ekonomik olarak Manisa ile özdeş bu milli gelir kaynağının ’Coğrafi İşaret Tescili’ni 418 No’lu menşe adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde almıştık. Şimdi sıradaki hedefimiz, bir süre önce de kamuoyuna duyurduğumuz üzere Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü Coğrafi İşaret Tescili’nin, yine paydaşlarının da görüş ve destekleriyle üreticilerimiz, işletmelerimiz, ihracatçılarımız, Manisa ve nihayetinde Türkiye’nin beşeri ve ekonomik menfaatleri adına, en büyük dış pazarımız olan Avrupa Birliği’nde de TESCİL edilmesidir. Çalışmanın bir sonraki adresi ise en fazla ihracat yaptığımız, Brexit ile AB’den ayrılan Birleşik Krallık. Peki biz bu çalışmaları neden yapıyoruz? Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü hepimiz adına tarihi ve geleneksel bazı sorumluluklar barındırıyor. Fakat aynı zamanda bir sektörü temsil ediyor. Bu da insanımız adına, ekonomimiz adına bir sorumluluk demek ve çalışmada Biz bunu üstleniyoruz. Bağ alanlarımız her yıl artarken, dış piyasa rekabet koşullarını da gözeterek yeni pazarlar bulmamız, mevcut pazarlarımızı gıda güvenilirliği ve kalitesi temelinde geliştirmemiz gerekiyor. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, iç ve dış piyasalarda yer almak isteyen şirketleri ve kaynağa sahip şehirleri, daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar oluşturmaya zorluyor. Coğrafi işaret tescilleri de bu konuda bir fırsat alanı ve başlangıç noktası sağlıyor. Sektörde kullanılmayan iç ve dış pazar alanının işlem hacmine dahil edilmesi, Oluşacak yeni pazarların stok regülasyonu fonksiyonuyla, katma değer ve milli gelir artışı sağlanması, hem üreticilerimizin hem de işletmelerimizin gelir istikrarını düzenleyici bir alt yapı sağlaması özetlenebilecek fırsat alanlarından bazıları. Sürdürülebilir ve izlenebilir ürün kalitesinin sağlanması, uluslararası taklitçilik ile mücadele, tarihi ve kültürel koruma, kırsal kalkınmaya katkı da süreçte hedeflediğimiz diğer faydalardan bazıları. Hedefe ulaşmada Manisa’nın geçmiş verileri güçlü! Bunun etkili bir şekilde anlatılması için ihtiyaç duyduğumuz komisyon oluşumuna gösterdikleri çok değerli ilgi ve üstlendikleri sorumluluk dolayısıyla komisyon üyesi değerli akademisyenlerimize ve uzmanlarımıza, ziyaretlerimizde samimi desteklerini bir defa daha gördüğümüz başta Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz olmak üzere, tüm paydaş kurumlarımızın yönetimlerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Sektörü ve Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nü her sezon daha iyiye taşıyan; tüm üretici, tüccar ve ihracatçı işletmelerimize ise ayrı bir yer açarak teşekkürlerimizi sunuyorum. Kurumsal birliktelikte ve koordinasyon halinde, kararlılıkla AB tescili gururuna taşıyacağımıza inandığımız çalışmamızın Manisa ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Komisyonda yer alan kurum ve isimler

Teknik Hazırlık ve Projelendirme Komisyonu’nda şu kurum ve isimler yer alıyor: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi MCBÜ Teknokent Genel Müdürü TOBB-Manisa Akademi Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, MCBÜ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı TOBB-Manisa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Kargın, MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Sacit İnan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Akdemir, Özener Marka&Patent Danışmanlık Ofisi Kurucusu Huriye Kayabaşı Özener ve Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mutlu Karakaş.”