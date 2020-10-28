81 il 81 zirve projesinin 8. durağı Manisa Spil Dağı oldu

Türkiye’nin 5 bin 137 metre ile en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağında yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştiren Türkiye’nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, ‘81 il 81 zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ Projesi kapsamında 1.517 rakımlı Manisa Spil Dağı zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Erdek Cennet tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılına atfen gerçekleşen zirve tırmanışı ‘81 il 81 zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ Projesinin 8’inci zirvesi olarak gerçekleşti. Cennet yaptığı açıklamada, “Projem kapsamında 8. il Manisa 8. Zirvem olan Spil Dağına Zirve tırmanışına Ağlayan kaya önünden başladım. Cevizli Vadisinden Spil Dağı önyüz duvarından yürüyüş ve tırmanışlar ile Spil Dağı zirvesini başarıyla gerçekleştirdim. Doğa ile iç içe, sağlıklı yaşam ve bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri için farkındalık oluşturmak adına, ayrıca, yüksek irtifa, doğa, kırsal, eko, kültür ve inanç turizmlerin gelişmesine de katkı sağlamak amacım ile tutku derecesinde meraklı ve merakını giderme zevkine sahip Türkiye’nin tek solo alpinisti olarak hedefim; bu projemi gerçekleştirdikten sonra Sanskritçe adı Sagarmatha kelimenin tam anlamı ile Cennetin Zirvesi demek olan 8 bin 848 metre 13 santim olan dünyanın çatısı Everest Dağı zirvesinde 1 gece kamp kurmak.” dedi.

Türkiye’de bir ilke imza atmayı düşündüğünü kaydeden Cennet, "Dünya yüksek irtifa dağcılığındaki en zorlu ve en prestijli işlerden birisi; Himalaya sıradağları üzerinde, 14 adet 8 bin metre irtifada dağlar vardır, 14 zirveyi tamamlayan dağcılara ‘Koleksiyoner’ unvanı veriliyor. Eski Sovyetler Birliği topraklarındaki 7 bin metreden yüksek olan 5 tane dağa tırmanan dağcılara ’Kar Leoparı’ ünvanı veriliyor. Bu tırmanışlara atfen verilen çok prestijli olan bu unvanları almak, birçok uluslararası dağcının hedefidir. Türkiye’de bir ilk olan 81 ilde 81 zirveye solo tırmanış projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirecek olan dağcılara Anadolu Parsı unvanı verilecek, Türkiye’de bir ilke imza atmış olup bu proje ile ekonomik, sosyal ve dağcılık turizmi açısından prestijimiz zirvelere taşınacaktır." diye konuştu.

“Spil Dağı büyüleyici bir yer”

Spil Dağının kendi jeolojik özelliklerinden dolayı farklı doğal yer şekillerinin var olduğu dağlık bir yapıya sahip olduğunu ve büyüleyici güzellikte olduğunu anlatan Cennet şunları söyledi: “Kanyonlar, inler, lapyalar ve dolinler Spil Dağı’nı muhteşem bir sanatsal tabloya çevirmiştir. Endemik türleri ile beraber Safran bitkisi ve Manisa lalesi ile zengin bir floraya sahiptir. Birçok arkeolojik değerlere de sahiptir. Harika doğası içinde yaşayan vahşi hayvanları, kuş çeşitleri ve yılkı atlarını da görmek mümkündür. Spil Dağında serbest dolaşan atlara özel bir bölge olan At Alanı bulunmaktadır ayrıca diğer yaban hayvanı türleri yaşamlarını sürdürmektedir. Spil Dağı yapısı gereği doğa sporlarına çok uygundur. Hiking, trekking, bouldering, duvar ve kaya tırmanışları, olmak üzere birçok dağcılık etkinlikleri için çok uygun yapılara sahiptir. Spil Dağı’nda ayrıca birçok mağara da bulunmaktadır.”

Erdek Cennet daha önce proje kapsamında Van Artos, Bitlis Süphan, Kayseri Erciyes, Kahramanmaraş Berit, Balıkesir Çatal, Rize Kaçkar ve Ağrı Dağı zirvelerine tırmanmıştı.