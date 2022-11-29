30 yaşındaki kadın Fizyoterapist kalbine yenik düştü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde özel bir muayenehane işleten 30 yaşındaki Fizyoterapist Zahide Türker Savrık geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak üzerinde Fizyoterapi Merkezi işleten 30 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Zahide Türker Savrık Pazartesi günü geç saatlerde evinde rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın ambulans ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç yaşta kalbine yenik düşen Fizyoterapist Zahide Türker Savrık’ın ölüm haberi, ailesi, yakınları ve hastaları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.