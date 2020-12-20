3. Lig: Manisaspor: 1- Antalya Kemerspor: 1
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta son sırada yer alan Manisaspor, kendi evinde 10 kişi tamamladığı maçta rakibi Antalya Kemerspor ile 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 öne geçen Manisaspor’un gol sevinci sadece 3 dakika sürdü ve Antalya Kemerspor beraberlik golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta son sırada yer alan Manisaspor, kendi evinde 10 kişi tamamladığı maçta rakibi Antalya Kemerspor ile 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 öne geçen Manisaspor’un gol sevinci sadece 3 dakika sürdü ve Antalya Kemerspor beraberlik golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün xx, Okan Akbal xx, Ali Gün xx
Manisaspor: Abdülkadir x, Yusuf Tekin xx (Berkay dk. 90 ?), Kaan x (Muhammed Furkan dk. 68 xx), Çağrı xxx (Yusuf Efe dk. 90 ?), Burak x, Gökhan xx, Atakan xx (Berk dk. 81 x), Mehmet İncebacak xxx, Serhat xx, Murat x (Vahap dk. 67 xx), Lider xx.
Antalya Kemerspor: Osman xx, Erdin xx (Umut Çelik dk. 90 ?), Tolgahan xx, Hasan xx, Yasin x (İbrahim dk. 66 xx), Gökhan xx, Umut Dilek xxx, Berkay xx, Mehmet Kılıç x, Mehmet Bayram xx, Talha x
Goller: Çağrı dk. 76 (Manisaspor), Umut Dilek dk. 79 (Antalya Kemerspor)
Kırmızı kart: Burak dk. 62 (Manisaspor)Sarı kartlar: Serhat, Gökhan, Atakan, Mehmet İncebacak (Manisaspor), Mehmet Kılıç (Antalya Kemerspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Gaziantep FK
|12
|21
|5. Hatayspor
|12
|21
|6. Karagümrük
|13
|20
|7. Malatyaspor
|12
|19
|8. Beşiktaş
|11
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Erzurumspor
|12
|9
|21. Denizlispor
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|14
|26
|3. Tottenham
|13
|25
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Southampton
|14
|24
|6. Man City
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|13
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|12
|20
|7. Celta de Vigo
|14
|19
|8. Granada
|12
|18
|9. Cádiz
|13
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Elche
|12
|14
|16. Deportivo Alaves
|14
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11