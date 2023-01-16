2022 yılının son üzümü 2023 yılında kesildi

Manisa’nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin 2022 ürünlerinin son hasadı 15 ocak 2023 yılında tamamlandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Aydınalp adlı üzüm üreticisi temmuz ayında üzüm bağlarının üzerine örtü altına alarak yaklaşık 6 ay boyunca üzümlerini örtü altında muhafaza etmeyi başardı. Üzümlerinin çoğunu yaş olarak değerlendirerek satan üretici Aydınalp, üzüm bağındaki 15 asmaya hiç dokunmayarak üzümlerin 15 Ocak tarihine kadar kalmasını sağladı. Asmalarda tek bir yaprak kalmazken kuru dallarda duran üzüm salkımları da hasat edilerek 2022 yılı üzüm sezonu tamamen kapanmış oldu.

Taze üzümde son hasat yapıldı

Emcelli Mahallesi Gavurdamı mevkiinde Yusuf Aydınalp’ın bağında çalışmaya giden işçilerden Necati Paracı, "Burası Emcelli Mahallesinde Gavurdamı mevkiinde Yusuf Aydınalp Abimizin bağı. Bugün 15 Ocak 2023 ve üzümler dalında tazeliğini korumuş. Son hasadı bugün yaptık." dedi.

Soğuk hava deposu

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise şunları söyledi: "2022 yılı ürünü olan üzümlerin 2023 yılına kadar dalında kalmasının tek sebebi üzüm bağlarımızın örtü ile korunmasından kaynaklanıyor. Bu kış hava ılık geçiyor. Aşırı don olayı olmadı. Üzüm üreticileri tarafından bağlarda eşe dosta ikram etmek için ayrılan asmalarda üzüm salkımları duruyor ancak salkımlardaki tanelerin nede olsa feri kalmadı." diye konuştu.