Son Dakika
2021 yılının planmasını yaptılar
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Yol Yapım, Onarım Daire Başkanlığı ile toplantıda bir araya geldi. Asfalt ve trafik işaretleri uygulamalarının koordineli bir şekilde yürütülmesinin devam etmesi noktasında yapılan toplantıda, 2021 yılında planlanan çalışmaların değerlendirmeleri de yapıldı.
MANİSA 30.12.2020, 17:19
7
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Yol Yapım, Onarım Daire Başkanlığı ile toplantıda bir araya geldi. Asfalt ve trafik işaretleri uygulamalarının koordineli bir şekilde yürütülmesinin devam etmesi noktasında yapılan toplantıda, 2021 yılında planlanan çalışmaların değerlendirmeleri de yapıldı.İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, trafik hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinin devam etmesi noktasında toplantı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ın başkanlık ettiği toplantıda Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve şube müdürleri yer aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlıklarının koordineli bir şekilde yürüteceği çalışmalar görüşüldü. 2020 yılında Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın il genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen trafik işaret uygulamalarının da görüşüldüğü toplantıda, 2021 yılında planlanan çalışmaların değerlendirmeleri de yapıldı.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü