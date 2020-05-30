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2. Amatör Ligin iptaline tepki

TFF TARAFINDAN 2. AMATÖR LİGİN İPTAL EDİLMESİ TEPKİYE NEDEN OLDU. MANİSA 2. AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN 45 MANİSA YAŞAMSPOR KULÜBÜ BAŞKANI YUNUS EMRE ŞAHİN FUTBOL FEDERASYONUNDAN ADALET İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ.

2. Amatör Ligin iptaline tepki

TFF TARAFINDAN 2. AMATÖR LİGİN İPTAL EDİLMESİ TEPKİYE NEDEN OLDU. MANİSA 2. AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN 45 MANİSA YAŞAMSPOR KULÜBÜ BAŞKANI YUNUS EMRE ŞAHİN FUTBOL FEDERASYONUNDAN ADALET İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:21
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2. Amatör Ligin iptaline tepki

TFF tarafından 2. Amatör Ligin iptal edilmesi tepkiye neden oldu. Manisa 2. Amatör Lig ekiplerinden 45 Manisa Yaşamspor Kulübü Başkanı Yunus Emre Şahin Futbol Federasyonundan adalet istediklerini belirtti.

TFF tarafından 2. Amatör Ligin iptal edilmesine tepkiler sürüyor. Manisa 2. Amatör Lig ekiplerinin kurmayları duruma tepki göstererek federasyona dilekçeyle başvurmaya hazırlanırken, 45 Manisa Yaşamspor Kulübü Başkanı Yunus Emre Şahin, “2. Amatör oynatılsın. Ciddi masraf yapıyorsun, kaliteli bir takım kuruyorsun, 4 maçta 4 galibiyetle 13 gol atıp sadece 2 gol yiyorsun ama bir halı saha takımı olmadığın için kaldığın yerden oynayamıyorsun. Futbol federasyonundan adalet istiyoruz. Tüm ligler oynatılıyor. 2. Amatör’de oynatılsın.” dedi.

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