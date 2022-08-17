19 Mayıs Stadyumu’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan ve Futbol Direktörü Levent Devrim, bakım-onarım çalışmaları devam eden 19 Mayıs Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan ve Futbol Direktörü Levent Devrim ve A Takım İdari Direktörü Engin Yumurtacı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürü Adnan Adıyaman, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli Fevzi Saylak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Buldu da yer aldı. Ziyarette Başkan Mevlüt Aktan, İl Müdürü Öztürk’e çiçek vererek üzerinde isminin yer aldığı Manisa FK forması ve kulübün yer aldığı hediye paketi takdim etti.

“Kısa sürede çok yol kat edildiğini düşünüyoruz”

Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan ve Futbol Direktörü Levent Devrim, bakım-onarım çalışmaları devam eden 19 Mayıs Stadyumu’nda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı. Manisa 19 Mayıs Stadyumu’ndaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Mevlüt Aktan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Stadı’nın bakım-onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stadın bir an önce içerisinde faaliyete geçmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve yüklenici firmadaki arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Kısa sürede çok yol kat edildiğini düşünüyoruz. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah stat en kısa sürede tamamlanarak maçlarımıza ev sahipliği yapacak. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.