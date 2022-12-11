15 yıldır atıl duran köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıldır atıl halde bulunan Hamzabeyli Mahallesi’ndeki ilkokul, Şehzadeler Belediyesinin de katkılarıyla Manisa’nın ilk köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Merkezde açılan kurslara katılan kadınlar boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken, bir yandan da aldıkları eğitim sayesinde ortaya çıkardıkları ürünlerin satışını yaparak, aile ekonomilerine katkı sağlamayı planlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde 15 yıldır atıl halde bulunan Şehzadeler ilçesindeki Hamzabeyli İlkokulu, Şehzadeler Belediyesinin katkılarıyla tadilat edilerek, yaşam merkezine dönüştürüldü. Merkezde, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından kadınlara yönelik kurslar verilmeye başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık, beraberinde Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ve müdür yardımcıları Orhan Çelik, Mustafa Tire ve Meral Orhan Çetinkaya ile Hamzabeyli Köy Yaşam Merkezini ziyaret ederek, usta öğreticilerden bilgiler aldı. Ziyarette Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sami Türk de hazır bulundu. Ziyaretinde ev hanımı kursiyerler ile görüşen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık, Manisa’da açılan ilk merkez olduğunu belirterek, kadınların en iyi şekilde eğitim almaları ve sosyalleşmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Açılan kurslarda malzeme sıkıntısı çekilmediğini gördüğünde daha çok sevindiğini kaydeden İlçe Müdürü Işık, “Kadınlarımız geri dönüşebilecek her şeyi değerlendirmeyi öğreniyorlar. Aile bütçelerine külfet yerine yakında maddi kazanç sağlayacaklar. Doğaya zarar vermeyecek süs eşyaları üretiliyor. Merkezimiz içerisinde ’Sanat Atölyesi’, ’Bilim Atölyesi’, ’Hayat Boyu Öğrenme’ sınıfımız var. Ayrıca ’Takı’ ve Kur’an-ı Kerim okuma kursumuz ile çocuk oyun odamız kadınlarımıza ve çocuklarına hizmet veriyor. Hamzabeyli’de çok başarılı çalışmalar ortaya çıkmış, burada amacımıza ulaştığımızı görmekten mutlu olduk. Yeni merkezlerimizi açmak için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Açılan köy yaşam merkezinde sabun yapımı ile atık malzemelerin değerlendirilmesine yönelik eğitim verdiğini ifade eden Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Türkan Laçin, “Kokulu sabun yapımını öğrettik, şimdi yavaş yavaş kursiyerlerimiz siparişler almaya başladılar. Ayrıca atık malzemelerin değerlendirilmesine yönelik verdiğimiz eğitimde, kursiyerlerimiz tamamen atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları ile kuru dallardan çiçekler yapmayı öğrendiler. Geri dönüşüme katkı sağlayacak eğitim ile ev hanımlarımız tüm atıkları değerlendirmeyi öğrendiler. Yapabileceğimiz çok şey var. Köy yaşam merkezine gelmeye başlayan kadınların bakış açıları değişti, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar” dedi.

Kursiyer ev hanımlarından Mine Çalışkan, evden getirdiği yakılacak odun parçalarından abajur yaptığını belirterek, “Kursumuzda atık malzemeleri değerlendirmeyi öğrendik. Evde yumurta kolilerini dahi atmıyoruz, tüm atık malzemeleri buraya getirip süs eşyalarına çevirmeyi öğrendik” diye konuştu.

Kursa torunu ile birlikte gelen Hediye Tükenmez ise yaşam merkezinden mahalle halkı olarak çok memnun olduklarını belirterek, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. Tükenmez, “Torunuma bakıyorum ve onu bırakacak yer olmadığını için onunla beraber geliyorum. Zaman zaman yanıma geliyor, aynı binada çocuk oyun odası da var orada oynayarak zaman geçiriyor. Ben de atık malzemeleri değerlendirmeyi öğreniyorum. Kuru ağaçları topluyor onlardan çiçekler yapıyoruz, kokulu sabunlar yapıyoruz. Bu işleri öğrenmeye başladık, şimdi bu yaptıklarımızdan para kazanmayı da hedefliyoruz” dedi.

Kursiyer ev hanımlarından Suna Doğan da, “Köy yaşam alanı bizim için çok iyi oldu, atık malzemeleri değerlendirmeyi öğrendik. Burası açılmadan önce hep evdeydik, ev işleriyle ilgileniyorduk. Buraya gelmeye başladıktan sonra yaşamımız değişti. Öğrendiklerimiz ile yaptığımız ürünleri satıp ev ekonomisine de maddi katkı sağlamak istiyoruz. Siparişler almaya başladık” şeklinde konuştu.

Kursların çeşitlendirilmesi talep edildi

Kursiyerlerden Tülay Efe ise, “Doğadan topladığımız atık malzemeleri çiçeklere dönüştürebiliyoruz. Buradan çok memnunuz. Evde boş boş geçen zamanlarımızı şimdi dolu dolu geçiriyoruz. Burada açılan kursların çeşitlendirilmesini, dikiş kurslarının da açılmasını talep ediyoruz. Öğrenmeye açığız” dedi.

Merkezde her türlü kültürel faaliyetlerin yapılmaya başladığını ifade eden Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sami Türk, her kurumun görevini layıkıyla yaptığının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.