12 yıl önce mezun olduğu okula ’doktor’ olarak döndü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi sağlık müdürlüğünde görevli doktor Esra Ulu, 12 yıl önce mezun olduğu Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda "Diş ve Ağız Sağlığı" konusunda seminer verdi. Mezun olduğu okula doktor olarak dönmenin gururunu yaşayan Ulu, duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıgöl’de ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda seminerler verilmeye başlandı. Bu çerçevede, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Esra Ulu, Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda slayt eşliğinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi. Kendisinin de bu okuldan 2009-2010 eğitim-öğretim yılında mezun olduğunu belirten Dr. Ulu, yıllar sonra eğitim gördüğü okulda doktor olarak eğitim vermenin gururunu yaşadığını söyledi. Dr. Ulu, "Bugün çok heyecanlıyım. Ben de sizler gibi bu masalarda oturup eğitim gördüm. İlk ve ortaokulu burada okudum. Doktor olarak mezun olduktan sonra Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğüne atandım. Okullarda ağız ve diş sağlığı konusunda seminer görevi bana verildi, duygulandım" dedi.

Dr. Esra Ulu, ağız ve diş sağlığı konusundaki seminerinde öğrencilere video eşliğinde ders verildiğini ifade ederek, ’’Dişlerin günde üç kez fırçalanması gerektiğini, asitli yiyecek ve içeceklerden, aşırı tatlılardan uzak durulması gerektiği anlatıyorum. Seminerlerimiz mayıs sonuna kadar tüm ilkokullarda verilecek" diye konuştu.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Selçuk Erol da "Okulumuzda diş sağlığı semineri veren Dr. Esra Ulu yıllar önce bizim okuldan mezun bir öğrencimizdir. Çocuklarımıza uzman bir kişinin ağız ve diş sağlığı dersi vermesi daha etkili olmaktadır. Doktor olarak okulumuzda ağız ve diş sağlığı vermesi bizlere ayrı bir gurur verdi" dedi.