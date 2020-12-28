banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi

Güncel 28.12.2020, 09:53
Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi
1/25

Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor.