Kayıt Dışı Gelirler Takipte

Son dönemde sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla sunulan danışmanlık ve eğitim hizmetleri, hızla yaygınlaşırken, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin bir kısmının beyan dışı bırakıldığı belirlendi. 2022-2023 yıllarını kapsayan incelemelerde, bireysel koçluk, meditasyon ve terapi gibi alanlarda faaliyet gösterenlere yönelik denetimler sonucunda birçok uyumsuzluk tespit edildi.

Bakanlık, kayıt dışı gelir elde eden mükellefleri izaha davet ederken, uyum göstermeyenleri vergi incelemesine alacağını açıkladı.

Kolay Vergileme Yöntemi Hayata Geçmişti

Sosyal medya içerik üreticileri ve dijital platformlarda faaliyet gösterenlerin vergisel yükümlülüklerini kolaylaştırmak için geliştirilen düzenleme, bireysel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de kapsıyor. Buna göre, dijital mecralardan gelir elde edenler, vergi dairesinden istisna belgesi alarak bir banka hesabı açıyor. Bu hesaplara yatırılan gelirlerden yüzde 15 gelir vergisi tevkifatı yapılırken, 2024 yılı için 3 milyon lirayı aşmayan kazançlarda bu tevkifat nihai vergi olarak kabul ediliyor.

Geliri 3 milyon lirayı aşanlar ise yıllık beyanname vermek zorunda kalıyor.

"Vergi Adaletini Sağlamayı Hedefliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerle kayıt dışı kazanç elde edilen alanların kayıt altına alınacağını ve vergi bilincinin artırılacağını vurguladı. Şimşek, "Vergilendirilmemiş bir alan bırakmama gayesiyle çalışıyoruz. Uyum gösteren mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyum göstermeyenler ise sıkı denetimlerle karşılaşacak," dedi.

Vergiden sağlanan gelirlerin, vatandaşların refahını artırmak ve ekonomik istikrarı güçlendirmek için verimli alanlara yönlendirileceğini belirten Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelenin temel ilke olduğunu ifade etti.

Vergi Bilinci ve Uyumun Önemi

Uzmanlar, dijital ekonomide vergisel düzenlemelerin uyumlu şekilde yürütülmesinin hem kamu gelirlerini artıracağını hem de sektörlerin daha şeffaf bir yapıya kavuşmasını sağlayacağını belirtiyor. Bakanlık denetimlerinin, özellikle büyüme potansiyeli yüksek dijital danışmanlık sektörü için önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.