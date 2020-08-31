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Ziraat Odası Başkanı Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
BAŞKAN KAYA KALBİNE YENİLDİ
MALATYA 31.08.2020, 09:59
Malatya’nın Darende İlçesi Ziraat Odası Başkanı Vedat Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Darende İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı görevini 22 yıldan beri sürdüren Vedat Kaya (49), bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip Medişeyh Mahallesi’ndeki mezarlığa defin edilecek.
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