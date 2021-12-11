Ziraat oda başkanları Malatya Büyükşehir’in hizmet ve yatırımlarını gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yönelik yapılan hizmet ve yatırımlar Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı tarafından Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ve ilçe ziraat oda başkanlarının katıldığı bir programla tanıtımı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi fiziki hizmetlerinin yanında Malatya’nın geleceğine yön verecek olan milyonluk hizmet ve yatırımları bir bir hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımları hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “Büyükşehir Belediyemizin çiftçilerimize yönelik yapmış olduğu hizmet ve yatırımları Ziraat Odası Başkanlarımızla birlikte geziyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi, Dünya Kayısı Merkezi, Buğday Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu’nu programımıza katılan arkadaşlarla birlikte gezdik. Bu hizmetlerin Malatya’mıza kazandırılmasında büyük emekleri olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ise gezi sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Oda Başkanlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan hizmetleri geziyoruz. Çiftçi temsilcileri olarak bu hizmetleri çok önemsiyoruz. 2020 yılında Malatya olarak bir milat yaşadık. Lisanslı Depoların oluşumu, Toprak Mahsullerinin Kayısı alımı ile birlikte kayısı ürünümüz değerine ulaştı. Bugün Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan 5 bin tonluk Lisanslı Kayısı Deposunu da ziyaret ettik. Üreticilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Buraya teslim edilen ürün emin ellerde demektir. Önümüzdeki sezon rekolte yüksek olduğu zaman üreticilerimiz kayısılarını Lisanslı Depoya teslim edeceklerdir. Fiyat istikrarının da bundan sonra bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bu lisanslı depolar olmazsa çiftçimizin alın teri, emeği boşa gidecekti. Malatya olarak bunu aştık. Bu hizmetlerin yapımında emeği geçen tüm yetkililere Milletvekillerine, Belediye Başkanımıza üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.