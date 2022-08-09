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Zehir tacirleri tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MALATYA 09.08.2022, 09:33
Zehir tacirleri tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri düzenlenen iki ayrı operasyonda 59 adet uyuşturucu hap, 91,23 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 TL ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına M.D ve E. K. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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