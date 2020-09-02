Zabıta Teşkilatı 194 yaşını kutluyor
YEŞİLYURT BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ EMİN GÖLGELİ VE PERSONELİ, ZABITA TEŞKİLATININ 194. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VALİ AYDIN BARUŞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli ve personeli, Zabıta Teşkilatının 194. Kuruluş Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.
Vali Baruş’u ziyaret eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli, kendilerini kabul ederek vermiş olduğu destekten dolayı Vali Baruş’a teşekkür etti. Ayrıca 5 araç ve 35 personel ile Yeşilyurt ilçesinde vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Gölgeli, yapılan çalışmalar hakkında Vali Baruş’a bilgiler verdi.
Zabıta personelinin ziyaretinden mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Aydın Baruş ise, zabıtaların kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, insanların yaşam kalitesini yükseltmek için özverili çalışmalar yürüttüğünü belirterek Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı kutladı.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25