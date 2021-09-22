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Yüzmede kışlık havuza geçildi

Malatya’da vatandaşlara hizmet veren açık yüzme havuzunda yaz sezonu kapatılıp, yüzmede kışlık havuza geçildi.

MALATYA 22.09.2021, 16:59
Yüzmede kışlık havuza geçildi

Malatya’da vatandaşlara hizmet veren açık yüzme havuzunda yaz sezonu kapatılıp, yüzmede kışlık havuza geçildi.

Battalgazi İlçesi Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait Olimpik Açık Yüzme Havuzunda yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle halk seansları sona erdi.

2021 - 2022 kış sezonunda, Fırat Mahallesi Millet Bahçesi yanında bulunan Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu vatandaşların hizmetine açıldı.

Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda Salı 18:00 - 20:30 Erkekler, Cumartesi 10:15 - 12:45 Bayanlar, Cumartesi 18:00 - 20:30 Erkekler, Pazar 10:15 - 12:45 saatleri arasında Bayanlar seansı olarak belirlendi.

Seans ücretinin ise 25 TL olduğu kaydedildi.

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