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Yurtlara sıkı denetim

Malatya’daki yurtlarda sıkı denetim başladı.

MALATYA 20.10.2021, 13:14
Yurtlara sıkı denetim

Malatya’daki yurtlarda sıkı denetim başladı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin sağlıklı bir ortamda barınmalarını temin için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, yurtlarda yatakhaneden yemekhaneye, çamaşırhaneden etüt odalarına kadar tüm odalar tek tek kontrol edliyor.

Eksikler konusunda ise yöneticiler müfettişer tarafından ikaz edilerek, gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

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