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Yumruklar şampiyonluk için vuruldu

Malatya’da, Wushu Kungfu Gençlik Hizmetleri İl Kupası müsabakaları yapılarak, yumruklar şampiyonluk için vuruldu

MALATYA 03.10.2021, 15:15
Yumruklar şampiyonluk için vuruldu

Malatya’da, Wushu Kungfu Gençlik Hizmetleri İl Kupası müsabakaları yapılarak, yumruklar şampiyonluk için vuruldu

Wushu Kungfu Gençlik Hizmetleri İl Kupası müsabakaları çekişmeli geçti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda 4 takım 59 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kilolarında il birincisi olan sporcuların bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecekleri kaydedildi. Bölge şampiyonasında dereceye girenler de Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde edecek.

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