Yumruklar il şampiyonluğu için vuruldu

Malatya’da düzenlenen okul sporları minikler ve yıldızlar KickBoks müsabakaları çekişmeli geçti ve dereceye girenler belli oldu.

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 100 civarında öğrencisi sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

Okul sporları minikler ve yıldızlar KickBoks müsabakaları sonunda kilo ve kategorilerinde birinci olanlar, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde etti.