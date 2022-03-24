Malatya’nın önemli kültür ve sanat merkezinden biri olan Arapgir İlçesi’nde, Arapgir İlçe Belediyesi ile Erzincan Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği’nin organizasyonunda ‘Yöresel Müzik Dinletisi’ programı gerçekleştirildi. Yukarı Fırat Havzasının ortak kültürü Arapgir’de buluştu.

Arapgir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Arapgir Belediyesi ile Erzincan Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği’nin organizasyonunda Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ‘Yöresel Müzik Dinletisi’ büyük beğeni topladı.

Arapgir ile Kemaliye’nin yöresel eserlerinin seslendirildiği programda Kültür Merkezini dolduran Arapgirliler zaman zaman sanatçılara eşlik ederek tempo tuttu.

Programda izleyiciler Kemaliye Kültür ve Turizm ve Folklor Derneği ekibini ayakta alkışladı.

Renkli görüntülere sahne olan programda bir konuşma yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise “Pandemi dolayısı ile evlerine kapanan ilçe halkının böyle bir etkinlikle buluşturulması anlamında önemli bir etkinlik oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yukarı Fırat Havzasının ortak kültürde buluşan iki ayrı ilçesinin böyle bir etkinlikte bir araya gelmesi hepimizi mutlu etti. Bu tür etkinliklerin ileriki süreçte de diğer ilçelerimizde devam ettirerek bölgemizde birlik ve beraberliğimizi sürdürmek istiyoruz. Bu sebeple ‘Yöresel Müzik Dinletisine’ katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, Arapgir Kaymakamı Adnan Doğan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman,bazı daire müdürleri, bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.