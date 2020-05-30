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Yönetmen Çetin, Güder’i ziyaret etti

YÖNETMENİ ÇETİN, BAŞKAN GÜDER’İ ZİYARET ETTİ

Yönetmen Çetin, Güder’i ziyaret etti

YÖNETMENİ ÇETİN, BAŞKAN GÜDER’İ ZİYARET ETTİ

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:05
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Yönetmen Çetin, Güder’i ziyaret etti

Malatya’da çekilecek ‘Koko’ filminin yönetmeni Yasin Çetin Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek film hakkında bilgiler verdi.

Evlat edinilen bir kız çocuğunun hikayesini anlatacak olan ‘Koko’ filminin çekimleri Malatya’da yapılacak. Haziran ayının ilk haftası çekimleri başlayacak olan filmin yönetmenliğini yapan Malatyalı Yasin Çetin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek film ile ilgili dosya sundu ve bilgiler aktardı.

Yönetmen Yasin Çetin, ziyarette yaptığı konuşmada, “İstanbul’dan Malatya’ya uluslar arası bir film projesi için geldik. Malatya’nın tanıtımı ve coğrafyamızın, Anadolu insanının ne kadar iyi olduğunu ve bir evlat edinilme konusunda ne kadar duyarlı olduğunu anlatan bir proje. Projenin detaylarını kendilerine anlatacağız. Bizleri kabul ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’yı tercih etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “ Kıymetli hemşehrimizin bizleri ziyaret etmesi ve film çekimi için Malatya’yı tercih etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tabi Malatya demek kültür demek, geçmiş demek, gelecek demek. Biz Malatya’yı, Battalgazi’yi ifade ederken Anadolu’yu Anayurt yapan il ve ilçe olarak görüyoruz. Çünkü özellikle Selçuklular daha öncesinde Türkmen beylerinin gelip Malatya’mızda konaklamaları, Malatya’yı yurt edinmeleri, daha öncesinde Hititler döneminde, eski tarih dönemlerinde de Malatya’mızın Aslantepe’mizin 5 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip olması Battalgazi’yi anlamlı ve önemli kılıyor. Malatya’mız tarihi ve kültürel olarak zengin bir şehir. Tabi bu zenginliklerimizi ne kadar insana mal edebilirsek, ulusal ve uluslararası arenada tanıtabilirsek o kadar anlam ve önemi ortaya çıkmış olur. Bu yönüyle de Yasin kardeşimizin bu çalışmaları için Malatya’yı tercih etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Biz de belediye olarak arkadaşların rahat bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Yasin kardeşime bize ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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