Yoncalı Barajı ile milli ekonomiye yıllık 154 milyon TL gelir

Malatya Yoncalı Barajında gövde dolgusu ve dolu savak imalatları tamamlandı. Yoncalı Barajı’nın tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 154 milyon TL gelir sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Arguvan İlçesinde Yoncalı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi. Barajın tamamlanması ile depolanacak olan 114 milyon metreküp su ile 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağı açıklamada belirtilerek, “Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajında gövde dolgusu ve dolu savak imalatları tamamlanmış olup diğer çalışmalar aralıksız devam etmektedir” denildi.

İsale tünelinde kazı çalışmaları devam ediyor

Bununla birlikte Malatya Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9.040 metre uzunluğun ki Yoncalı Sulaması İsale Tünelinde de çalışmaların devam ettiği ifade edilip, tünelin giriş ve çıkış portal kazıları, giriş portal beton kaplama imalatları, klasik metotla açılan 427 metre tünel kazısı ve desteklemesinin tamamlandığı vurgulandı.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajının ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımın ile birlikte hem tarladaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 154 milyon TL gelir artışının sağlanması hedeflendi.

Sulamadan 23 yerleşim birimi faydalanacak

Yoncalı Barajı’nın tamamlanması ile sulamadan 23 yerleşim biriminin faydalanacağı vurgulanıp, bu yerleşim birimleri şöyle belirtildi: “Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli.”