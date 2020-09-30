Yolcu otobüsünde esrar bulundu

malatya’da polis ekiplerinin durdurduğu bir otobüste yapılan aramada 1071 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Siirt-Samsun seferini yapan otobüs, Elâzığ yolu 2 no’lu uygulama noktasında durduruldu. Otobüste yapılan aramada, 1 şahıstan 1071 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, Y.Ç isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

Y.Ç isimli zanlıyla ilgili tahkikatın tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.