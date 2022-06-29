YÖKAK’tan İnönü Üniversitesi‘ne akredite

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı’na 2021 yılında dahil edilen 12 üniversite arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi, kurul tarafından akredite edilerek “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” almaya hak kazandı.

YÖKAK’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil olan 12 üniversite arasından Kurumsal Akreditasyon Belgesi verilmesi kararlaştırılan üniversiteler açıklandı. Program çerçevesinde YÖKAK’ın değerlendirme sürecine katılarak belge alması kararlaştırılan 4 üniversite arasında İnönü Üniversitesi de yer aldı.

Belge almaya hak kazanan üniversitelerin tebrik edildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“2021 Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olan Dokuz Eylül, İnönü, Sakarya ve Selçuk üniversitelerine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verilmesi kararlaştırılmıştır. Üniversitelerimizi tebrik ederiz.”

Rektör Kızılay, sosyal medya hesabından duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnönü Üniversitesinin YÖKAK tarafından akredite edildiğini duyuran Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, tüm paydaşlara süreçteki katkılarından ötürü teşekkür etti. Rektör Kızılay paylaşımında, “Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza bu süreçte katkıları için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Takımı, 2022 yılı şubat ayında İnönü Üniversitesine saha ziyareti gerçekleştirmişti. Beş gün süren ziyarette, değerlendirme takımı tarafından senato ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıların yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri ile personel ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştı. Değerlendirme takımı tarafından İnönü Üniversitesinin kalite güvence sistemi çerçevesindeki çalışmalarının, birimlerdeki kalite süreçleri ile uygulanan politikaların, iç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine ilişkin katılımlarının izlendiği ve değerlendirildiği ziyarette ayrıca üniversitenin dış paydaşlarıyla geniş katılımlı bir toplantı da yapılmıştı.