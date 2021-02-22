banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan'dan Erdoğan'a 5 soru!
Ali Babacan'dan Erdoğan'a 5 soru!
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında
Kurlarda yükseliş sürüyor
Kurlarda yükseliş sürüyor
13 bin 202 yeni personel alınacak
13 bin 202 yeni personel alınacak
banner448

Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ‘Yok Artık’ projesiyle bir yıl içerisinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplanarak çevre kirlenmesine engel olundu.

MALATYA 22.02.2021, 14:53
3
Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ‘Yok Artık’ projesiyle bir yıl içerisinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplanarak çevre kirlenmesine engel olundu.

Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından 2019 yılında başlatılan ‘Yok Artık’ isimli sosyal sorumluluk projesiyle bir yıl içerisinde Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplanıp, lisanslı bertaraf tesislerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projesini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında geldiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yok Artık’ projesiyle atık elektrik ve elektronik eşyaları topladıklarını söyledi.

2020 yılı içerisinde Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşyayı toplayarak doğaya vereceği zararların önüne geçtiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizin en büyük, teknik alt yapısı ve donanımıyla çevre yatırımlarına örnek gösterilen Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimiz ve 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezimizdeki faaliyetlerimizi her geçen gün artırmaktayız. Deneyimli ve uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleşen çalışmalar neticesinde, doğamızı tehdit eden unsurların önüne kalıcı ve etkili hizmetlerle geçmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gönderdiği ‘Sıfır Atık’ belgesine sahip olan belediyemiz, ‘Sıfır Atık’ kapsamında Çevre Yeterlilik Belgesini de Malatya’da ilk alan yerel yönetim oldu. Geri dönüşümle ilgili çalışmalarımızın boyutunu iki belgeyle daha ileri bir boyuta çıkarttık. Çevremizin ve doğamızın farklı atık türleriyle zarar görmesine engel olmak adına 2019 yılında başlattığımız ‘Yok Artık’ projemizle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini destekliyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün destek verdiği bu projemiz sayesinde, evlerde kullanılmayan ve çöpe atılma durumu olan buzdolabı, soğutucu, çamaşır makinesi, fırın, küçük ev aletleri, televizyon, monitörler ve aydınlatma gibi elektrik ve elektronik eşyaları 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezine getiriyoruz. Burada yapılan işlemlerin ardından anlaşmalı olduğumuz lisanslı firmaya teslim ederek çevrenin korunmasına katkı sağlamakla birlikte tekrar ekonomiye kazandırmış oluyoruz. 2020 yılı içerisinde gerçekleşen çalışmalar sonucunda ilçemizde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplayarak büyük bir başarının altına imza attık. Elektrik ve elektronik atıkları toplamak doğa sağlığının korunmasıyla birlikte ülke ekonomisine ciddi katkısı vardır. Bizim tek gayemiz var o da, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki çalışmalarımızla çevre hizmetlerimize gösterdiğimiz hassasiyetimizi ön planda tutmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 23 47
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19