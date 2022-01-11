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Yoğun bakım hemşireliği eğitim programı başladı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı onaylı 2’inci kez düzenlenen ve 18 kursiyerin katıldığı ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’’ yapılan açılış konuşmalarının ardından başladı.

MALATYA 11.01.2022, 11:16
Yoğun bakım hemşireliği eğitim programı başladı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı onaylı 2’inci kez düzenlenen ve 18 kursiyerin katıldığı ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’’ yapılan açılış konuşmalarının ardından başladı.

Hastane konferans salonunda yapılan açılış programına, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fahri Şahin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, Destek ve Kalite Müdürü Dr. Mehmet Koca, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Leman Acun Delen ve Uzm. Dr. Özlem Çağaşar ile müdür yardımcıları, klinik sorumlusu hemşireler ve kursiyerler katıldı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, program hakkında bilgiler vererek, “Planlamasını aylardır pandemi nedeniyle ertelediğimiz ve eğitim birimi ile ilgili tüm branşların katılımıyla beraber yaptığımız kursumuzun ilk 120 saati yani 15 iş günü teorik, ikinci 120 saati pratik eğitim şeklinde 3. basamak yoğun bakımlarda gerçekleşecektir. Kurs programımız bugünde başlayacak 18 Şubat tarihinde yapılacak olan sınav ile sona erecektir. Yapılacak olan sınavdan 70 puan ve üstünde alan kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özlem Çağaşar, sağlıkta eğitimin önemine değinerek “Bu programdan tam öğrenmiş olarak ve ustalaşmış olarak öğrendiklerimizi sağlam temeller üzerine inşa ederek çıkmanızı temenni ediyorum” dedi.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Acun Delen ise konuşmasında, hemşirelik hizmetlerinin başarılı bir şekilde sunulması, sağlık sistemindeki uygulamalara geniş bir bakış açısı kazanmış, araştırmalar yapan, bilimsel gelişmeleri takip eden, nitelikli meslek üyeleri ile mümkün olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Sağlık hizmetlerinin temel amacı, toplumun gereksinimi olan sağlık hizmetlerini, hastanın istediği kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmaktır. Bu amaca uygun olarak hastaneler, teknolojiye hızlı ayak uydurmak, iyileştirici sağlık hizmetlerini yerine getirmek, çalışanları ve gerektiğinde hizmet alanları eğitmek, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, etkin bir yönetim mekanizması ile tüm bu hizmetleri yürütmek zorundadır.”

Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinin, iyi bir sağlık politikası, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin iyi verilmesi ile mümkün olduğunu söyleyen Delen, “Bu hizmetlerin uygulamaya konulmasında hemşirelerin önemli bir rolü vardır. Hemşirelik hizmetlerinin başarılı bir şekilde sunulması, sağlık sistemindeki uygulamalara geniş bir bakış açısı kazanmış, araştırmalar yapan, bilimsel gelişmeleri takip eden, nitelikli meslek üyeleri ile mümkündür. Yoğun Bakımların en önemli aktörleri hemşirelerdir. Sizler de bu mesleğin en zorlusu olan ölüm-kalım arasındaki ince yerde durmayı seçmişsiniz. Bu program sayesinde görevinizde çok faydalanacağınızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Standardı yükseltmek, kurslar ile mümkün olabilmektedir”

Delen, “Yoğun bakım servislerinde, hastanın yaşamına doğrudan etki ediliyor ve hastanın bireysel bakımı sağlanıyor. Bu sebepten, bu ünitelerde çalışan sağlık personellerinin en iyi şekilde eğitim almış olmalarını istiyoruz. Kurs sonunda başarılı olan hemşireler, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır” dedi.

6 hafta boyunca yoğun bakım servisine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin paylaşılacağı eğitim, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Konferans Salonu’nda, pratik eğitimleri ise erişkin yoğun bakımlarında gerçekleştirilecek. Programa katılan 18 kursiyere, yoğun bakım servislerine ilişkin, sözlü, videolu, uygulamalı ve grup çalışmalı eğitim verilecek.

Kurs sonunda, başarı sağlayan kursiyerlere Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

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