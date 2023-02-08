Yılmaz: “Depremin yaraları kısa sürede sarılacak”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK

Parti Genel Bşk Yardımcısı Cevdet Yılmaz, acil müdahaleler ile depremin yaralarının kısa sürede sarılacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, depremin yıktığı Malatyaspor merhaba incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası önünde Bingöl TSO tarafından gönderilen yardımların dağıtımında konuşan Yılmaz, Malatya’nın da depremden en çok etkilenin illerden bir tanesi olduğunu vurguladı. Her türlü imkanların seferber edildiğini vurgulayan Yılmaz, birçok ilde aynı anda deprem felaketi yaşanması nedeniyle bazı sıkıntıların çözülmeye çalışıldığını, acil müdahaleler ile yaraların kısa sürede sarılacağını bildirdi. Millet ve devlet el ele verilip, sivil toplum kuruluşlarını da yardımıyla sıkıntıların üstesinden gelineceğine dikkat çeken Yılmaz, “Yaralar inşallah kısas sürede inşallah sarılacak” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, "Kardeş odamız olan Bingöl TSO ile birlikte ilimize gelen sayın Cevdet Yılmaz ve yanındakiler bizleri yalnız bırakmadıkları ve ciddi manada yardım gönderdikeri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.