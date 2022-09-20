Yetiştiricilerin sorunları dinlendi

Malatya’nın Arapgir İlçesi Sarıçiçek yaylasında ki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çadırları ziyaret edildi.

Yetiştiricilerin ziyaretine, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Arı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, her zaman üretenin ve üreticilerin yanında olduklarını belirterek, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri için şimdiye kadar sıvat, suluk, gölgelik, yaylalarda elektrik sıkıntısı olduğu için güneş enerjisi panelleri ve elde edilen elektrik ile sondajdan su ihtiyacının karşılandığını ve bundan sonrada bu projelerin devam edeceğini söyledi.

”Siz gelemezseniz biz geliriz”

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, zaman zaman sahaya inerek, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek için ziyaretlerde bulunduklarını vurguladı. Yetiştiricilere birlik binalarının her zaman açık olduğunu belirten Akın, ”Siz gelemezseniz biz geliriz” dedi. Akın, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını gidermek için imkanlar ölçüsünde çaba gösterdiklerine dikkat çekerek, her zaman onların yanlarında olduklarını kaydetti.