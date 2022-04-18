Yetimler iftarda buluştu

Malatya’da yetimler, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında buluştu.

Malatya Müftülüğü tarafından “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla yetim aileler ve çocuklar için düzenlenen iftar programına Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yetimler ve aileleri katıldı. İftar öncesi İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi.

Burada konuşan Vali Aydın Baruş, devletin her zaman yetimlerin yanında olduğunu belirterek, “Yetim gülerse dünya güler. İnancımızda yetimlerin elinden tutmak, başlarını okşamak çok önemsenmiştir. Sevgili Peygamberimizin pek çok Hadisinde de bu konuya temas ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Yetimler ve Öksüzler toplumun bize emanetidir. Bu emaneti de layıkıyla muhafaza etmemiz lazım ve bu emanete sahip çıkmamız lazım.

İl Müftülümüzün düzenlediği bu iftar programı ile sizlerle birlikte olma imkânı verdiği için Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Müftülüğümüz hem gençlik çalışmaları hem kadınlara yönelik faaliyetler ile oldukça girişken ve istek sahibiler. Hayırseverlerin yapmış olduğu yardımların dağıtılmasında da aracılık ediyor. Sizler hiçbir zaman sahipsiz değilsiniz. Devletimiz her zaman sizlere sahip çıkma iradesini gösteriyor ve göstermeye devam edecek. Bizim özellikle dikkat ettiğimiz husus, çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri. Okulda, çevre münasebetlerinde onur ve gurur sahibi olarak hayatlarına devam etmeleri. Onun için de desteğe ihtiyaçları var. Bunun bilincindeyiz ve elimizden geldiğince onları desteklemeye çalışıyoruz. Bizim prensibimiz şu dur ki: ‘Yetim gülerse dünya güler, yetim gülerse Türkiye güler, Malatya güler. Onlarla birlikte mutlu bir toplum olarak hayatlarımızı sürdüreceğiz. Buraya teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda yetim ve öksüzler ile ailelerine çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.