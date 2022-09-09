Yeşilyurt’un yöresel yemekleri tanıtıldı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt’a gelen fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye Yarışmasının ekibi, Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yaptıkları çekimlerle Yeşilyurt’un hem tarihi zenginliklerini hem de tadına doyulmaz yemeklerini dünyanın dört bir tarafındaki izleyicileriyle buluşturdular.

TV8 MasterChef Türkiye Yarışması, bu hafta ki çekimlerini Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon projeleriyle bölgenin tarihi, kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığı mekanlara dönüştürülen Tarihi Yeşilyurt Konaklarında gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt’a gelen MasterChef Türkiye Yarışmasının ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen yarışmacılar, Tarihi Yeşilyurt Konaklarında kendileri için özel olarak ayarlanan alanda çekimlerini yaptılar. Yarışmanın sorunsuz geçmesi için yapılan ön hazırlıkları bizzat yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ünlü yemek ustaları Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yanı sıra program ekibiyle bir araya gelerek Yeşilyurt’un kültürü, tarihi, geleneksel hayatı ve yemekleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

MasterChef Türkiye Yarışması çekimleriyle birlikte tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt’un kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tadına doyulmaz yemekleri ve tarımsal ürünleri Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında ki izleyicilerle buluşturuldu.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Yeşilyurt’un ünlü patlıcan tavasına övgüler dizip, “Türkiye’de en güzel yemeği Yeşilyurt’ta yedim, patlıcan tavaya bayıldım, enfes bir yemek” diyerek Malatyalıların sevgisini toplayan Danilo Zanna ise çekimler sırasında büyük bir ilgiyle karşılaştı. Danilo Zanna, program çekimlerini takip edenlerle bol bol fotoğraf çektirirken sempatik hareketleriyle Malatyalıların gönlünü bir kez daha feth etti.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında misafir edilen MasterChef Türkiye Yarışması şefleri ile program ekibine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla patlıcan tavası ile yöresel yemekler ikram edildi.

Yeşilyurt’un köklü ve ihtişamlı tarihini bugünden geleceğe taşımak adına birbirinden özel eserleri ve yatırımları Yeşilyurt’lularla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MasterChef Türkiye Yarışmasının ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile program ekibini Malatya’nın misafirperver kimliğine yakışacak şekilde ağırladıklarını söyledi.

MasterChef Türkiye Yarışmasıyla Yeşilyurt’un köklü tarihi ve yemeklerini dünyanın dört bir tarafındaki insanlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çınar, “ Son yılların en dikkat çekici yayınlarından olup, geniş bir izleyici kitlesine sahip MasterChef Türkiye Yarışmasının ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile program ekibini Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta misafir etmekten büyük bir onur duyduk. Davetimize icabet edip bu haftaki çekimlerini Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda gerçekleştiren şeflerimizi ve program ekibini en güzel şekilde misafir ederek, Yeşilyurt’umuzun tanıtımına güçlü bir destek daha sunmuş olduk. Çekimlerin rahat ve güzel bir ortamda yapılması için her türlü imkanı sunduk. Belediye ekiplerimizin katkı sunduğu çekimler sırasında Malatya ve Yeşilyurt’un zengin yemek kültüründe bulunan yemekler yapıldı, tanıtıldı ve anlatıldı. Dolu dolu geçen programa bizlerde katılarak Malatya ve Yeşilyurt’un köklü tarihi, turizm potansiyeli, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve yemekleri hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdik. Malatya’nın turizm potansiyelinin artması için elimizden geleni yaptık. Ev sahipliği yaptığımız MasterChef Türkiye Yarışmasının çekimleriyle birlikte tarih, kültür ve gastronomi kenti olarak tarif ettiğimiz Yeşilyurt’umuzun var olan tüm zenginliklerini ön plana çıkarmak ve yerli ve yabancı turistlerin dikkatini bu bölgeye çekmek amacıyla yaptığımız yatırımları geniş kesimlere aktarma fırsatı yakaladık. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda çekimleri yapılan MasterChef Türkiye Yarışması yayınlanarak, Yeşilyurt’un o eşsiz güzellikleri yayını takip eden Türkiye ve Dünyanın farklı kentlerindeki izleyiciyle buluşturulmuş oldu. Yayının ardından çok güzel geri dönüşler aldık, inşallah bu tür programlar ve sinema çekimlerinin ardından Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve yemekleri daha yakından bilinecek ve bölgemize gelen turist sayısında artış olacaktır, buna yürekten inanıyoruz. Yeşilyurt’un kültürel ve sosyal yönden tanıtılmasına büyük bir katkı sunan MasterChef Türkiye Yarışması şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile program ekibine bir kez daha şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Yeşilyurt Mutfağında misafir ettiği MasterChef Türkiye Yarışmasının ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’na Yeşilyurt’un zengin yemek mutfağındaki lezzetlerin tanıtımına verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sunup, tablo hediye ettiler.

MasterChef Türkiye Yarışmasının ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ise, gösterilen misafirperverlikten dolayı Çınar’a teşekkürlerini sunup, “Yeşilyurt gerçekten çok güzel bir yer, burada olmaktan sizlerle bir araya gelmekten çok büyük mutluluk yaşadık. Yeşilyurt’un yemekleri çok güzel, bizlerde bu güzel ve şirin ilçenin turistik bölgeleri, kültürü, tarihi yerleri ve yemeklerinin tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada çok güzel ağırlandık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerine sonsuz teşekkürler. Malatyalılara ve Yeşilyurt’lulara selam ve saygılarımızı sunuyoruz” diye konuştular.