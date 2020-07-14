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Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtılacak

YEŞİLYURT’UN YÖRESEL LEZZETLERİ TANITILACAK

MALATYA 14.07.2020, 17:14
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Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtılacak

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve satışını planlı bir faaliyet akışıyla geniş kesimlere ulaştırmanın yanı sıra kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlamak amacıyla kurulan Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, kurutmalıklar, salçalar, tatlılar ve yemekleri restorasyonu devam eden Tarihi konaklarda yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacak.

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, Yeşilyurt’un doğal ortamlarında yetişen sebze ve meyvelerden yapılan kurutmalıklar, salçalar, tatlılar ve yemeklerin gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak amacıyla faaliyetlerine hız verdiklerini ifade ederek, "Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kentimizin sosyal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtmak, kadın istihdamını desteklemek ve yöresel yemek, salça, kurutmalık ile tatlılarımızı iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda başlattığımız çalışmalar çerçevesinde Yeşilyurt Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Konaklarımızdan ikisini yöresel yemeklerimizin üretim, tanıtım ve satış noktası olarak değerlendireceğiz. Kadınlarımızın sosyo-ekonomik hayata dahil etmek ve sosyal açıdan güçlendirmeyi de ön plana koyarak, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkacak olan kurutmalıklarımızı, salçalarımızı, tatlı ve yemeklerimizi hijyenik ortamlarda paketleyerek Tarihi Konaklarımızda ki nezih alanlarda satışını yaparak, bölgemizin tanıtımına güçlü bir destek vermiş olacağız. Kooperatifimiz çatısı altında ilerleyen süreçlerde bölgemize özgü olan tescillenen kiraz yaprağı sarmamız başta olmak üzere diğer yemek çeşitlerimiz ve çorbalarımız da menülerimizde ki yerini alacaktır. Kadim Çırmıhtımızın ve diğer yaşam alanlarımızın zenginliklerini kadınlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarıyla daha fazla tanınmasını sağlayacağız. Bizlerde bu konuda kadınlarımızın üretkenliğini ön plana çıkarılması ve hem topluma hem de ekonomik hayata daha fazla katkı sağlamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Kentimizin ve ilçemizin tanıtımı için samimiyetle yola çıktık”

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Genel Koordinatörü Esin Tanrıverdi ise "Kültürel hazinelerimizi, tarihi varlıklarımızı ve yöresel ürünlerimizin tanıtımına yeni katkılar sağlamanın yanı sıra kadınlarımızın etkin rol oynadığı alternatif kalkınma modeli geliştirmek maksadıyla çalışmalarımıza hız verdik. Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması adına ciddi destekler sağlayan Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yönde belirlediği hizmet rotasına kurulan kooperatifimizle katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizler ülkemizin ve kentimizin her yönden tanıtımı ve kalkınması için samimiyet ve gayretle yola çıktık. Cenab-ı Allah’ın yardımı, hem bizlerin hem de yaptığı her işi başarıyla sonuçlandıran kadınlarımızın çabalarıyla hedeflediğimiz noktaya el birliği ile ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Zengin yemek kültürümüzü doğru ve planlı hizmetlerle ön plana çıkaracağız”

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bölgeye özgü her türlü ürünün doğru ve kalıcı hizmetlerle ön plana çıkarmaya gayret edeceklerini ifade eden Kooperatif Başkanı Halime Çakar, “ Fahri Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanımızın saygıdeğer eşi Semra Çınar’ın yaptığı, Genel Koordinatörlüğünü ise AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız Esin Tanrıverdi’nin üstlendiği kooperatifimiz, güzel bir hizmet seferberliğini hedef almıştır. Kooperatifimizin hem kuruluş döneminde hem de desteklenmesinde katkılarını asla esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla restorasyonu devam eden Tarihi Konaklarımızdan bir tanesini üretim diğerini ise satış ve tanıtım mekanı olarak değerlendireceğiz. Çalışkan ve özverili kadınlarımızın bin bir emek ve alın teri dökerek hijyenik ortamlarda hazırladıkları doğal, taze ve sağlıklı ürünlerimizi, geleneksel mimari desenlerin hâkim olduğu satış noktamızda ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. Yeşilyurt’umuz yöresel lezzetler anlamında çok zengin bir kültüre sahiptir. Tadına doyulmaz yemeklerimizi ve diğer ürünlerimizi daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla başlattığımız faaliyetler kapsamında öncelikle temiz ve hijyenik ortamlarda hazırlayıp paketlediğimiz beyaz kiraz reçeli, kiraz reçeli, tut pekmezi, vişne reçeli,kayısı reçeli, incir reçeli, şeftali reçeli, karadut pekmezi, doğal yollarla kurutulmuş sebzeler, biber ve patlıcan kurusu, kurutulmuş şifalı ot çeşitleri, kurutulmuş meyveler, kiraz sapı ve çekirdeği, ev yapımı erişte çeşitleri, ev yapımı tarhana çeşitleri, sirke çeşitleri ve ev yapımı salçalarımızı satışa uygun hale getirdik. İlerleyen süre zarfı içerisinde de Osmanlı saray mutfağında yerini alan, padişah yemeği olarak ta hem sofralarda hem de hafızalarda yer edinen ünlü kiraz yaprağı sarmamız başta olmak üzere içli köfte, analı-kızlı köfte ve mantı gibi yemeklerimizde özel paketlerde dondurulmuş olarak raflardaki yerini alacaktır. Sofralarımızın vazgeçilmez tatlarından olan üzüm yaprağı sarması, kuru dolma, çorba, pilav, salatalar, kömbe ve ev baklavası başta olmak üzere damaklara hitap eden birbirinden özel yemeklerimizi inşallah ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. Bununla birlikte yemeklerimizden sipariş etmek isteyenlere diyet olarak hazırlanmış ürünlerimizde gönderebileceğiz. Misafirlerimizin satış noktasında temin edecekleri yöresel yemek ve diğer lezzetlerimizle sofralarına farklı bir renklilik kazandırmış olacaklar. Bu ve benzeri diğer çalışmalarımızla sofralarımızda ki doğal ve organik ürünlerin sayısını artırmış olacağız” diye konuştu.

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