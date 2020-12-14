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Yeşilyurt’un tabiat zenginlikleri artıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyet Örnekköy Mahallemizde doğal güzelliklerin olduğu üç dönümlük alanı, bölgenin sosyal ve tabiat zenginliklerine değer katacak şekilde yeniden dizayn edip, nezih ve kaliteli bir seviyeye ulaştıracağız” diye konuştu.

MALATYA 14.12.2020, 15:26
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Yeşilyurt’un tabiat zenginlikleri artıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyet Örnekköy Mahallemizde doğal güzelliklerin olduğu üç dönümlük alanı, bölgenin sosyal ve tabiat zenginliklerine değer katacak şekilde yeniden dizayn edip, nezih ve kaliteli bir seviyeye ulaştıracağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Cumhuriyet Örnekköy Mahallesine çocuk oyun grupları, sosyal donatıları, spor aletleri ve çevre düzenlemesiyle bölgenin sosyal dokusuna değer katacak modern bir park alanı inşa ediyor.

Çınar’ın Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’nde ki park inceleme ziyaretinde; Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Önder Öztürkoğlu, Mehmet Nakir ve Battal Tuncay’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ile Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.

Park yatırımından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Cumhuriyet Örnekköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, “ Öncelikle bu hizmetlerinden dolayı Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemizle ilgili bazı taleplerimiz var, bunları da yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Başkanımız gerek asfalt gerekse de diğer taleplerimizde bize sürekli yardımcı olmuştur, bunun için minnettarım, Başkanımızı çok seviyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Örnekköy mahallesinin yaşam standardını yükseltecek kaliteli ve güzel bir park alanı için çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un her noktasında ki sosyal yaşam seviyesini artıran park yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederken, 208’nci parkın temellerini attıklarını söyledi.

Park yatırımları, yeşil alan uygulamaları ve ağaç dikimleriyle Yeşilyurt’un güzelliklerine yeni güzellikler kattıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde hem yaptığımız hizmetleri hem de 3 dönüm alan üzerinde yapımına başladığımız park alanımızda incelemelerde bulunuyoruz. Bizler tüm yaşam alanlarımızdaki hemşerilerimizin hayat standartları daha iyi noktaya taşımak adına yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde gördüğümüz yakın ilgi ve alaka, muhtarımızın ve buradaki vatandaşlarımızın destekleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yeşilyurt’umuzun her noktasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın olduğunu görmek bizi daha fazla hizmet üretme noktasında teşvik etmektedir. Son dönemlerde hızla gelişen, tarımsal hizmetlerde ön planda olan Cumhuriyet Örnekköy Mahallemizin daha planlı ve sağlıklı gelişimi adına bizlerde elimizden gelen desteği veriyoruz. Hemşerilerimiz bilinçli bir şekilde çalışarak tarım arazilerini daha verimli hale getirmek adına büyük bir özveriyle çalışıyorlar, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemizin ulaşım ağını daha konforlu hale getirmek adına ciddi yatırımlarda bulunduk, yolların daha akıcı hale gelmesi, kaldırımlarımızın düzeltilmesi gibi yatırımlarımızı bölge sakinlerimizle buluşturduk. 3 dönüm alan üzerine inşa edeceğimiz park alanımız, gerek çam ağaçları gerekse de çok farklı bitkilerin olduğu çok güzel bir alandan oluşmaktadır. Bizlerde sosyal dokuyu bozmadan buradaki güzelliklere yeni ve farklı güzellikler katacak bir tasarımla çok güzel bir park alanı kazandırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Buradaki park yapımına destek veren bir bağışçımız var, kendisine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizler buradaki doğa güzellikleri muhafaza edip, sosyal donatılar, oturma alanları, yürüyüş alanları, spor aletleri, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun gruplarıyla burayı daha prestijli hale getireceğiz. Hava şartları elverişli olduğu müddetçe çalışmalarımızı sürdürüp en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmalarımızda

ekiplerimize desteklerini esirgemeyen Belediye Meclis Üyelerimize, Mahalle Muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeşilyurt’ta 2014 yılından bugüne kadar hizmete sundukları park sayısını Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi park alanıyla 208’e yükselteceklerini ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt’umuzda kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak adına park alanlarımızın sayısını her yıl çoğaltıyoruz, bununla birlikte yeşil alanlarımızın ve dikilen ağaç sayısını artırmaktayız. Bu vesileyle her yaştan vatandaşımızın rahat ve güvenli ortamlarda dinlenmesi, keyifli vakit geçirmesi ve sağlıklı bir hayat sürmesi içinde yatırımlarımızı yaygınlaştırıyoruz. Geleceğe nefes olabilecek dinlenme ve spor alanlarımızın sayısını artırdıkça bir yandan ilçemiz daha fazla yeşile kavuşurken, diğer taraftan huzurlu ve ferah alanlarımızın sayısını artırıp yaşam standartını daha kaliteli hale getirmiş oluyoruz. 208’nci park alanımızın inşasına başladığımız Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde ki bu alanımızı, gerek doğal güzelliği gerekse de oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle bölgemize farklı bir güzellik katacak düzeye ulaştıracağız” diye konuştu.
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