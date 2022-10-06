Yeşilyurt’un ‘’Bu Takım Kazanır’’ projesine ödül

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, dezavantajlı durumdaki gençleri daha fazla sporla buluşturmak amacıyla başlattığı ‘Bu Takım Kazanır’ projesinden dolayı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

2021 yılında Yeşilyurt İlçesinde gençlere yönelik sportif ve sosyal yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başarı plaketi alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen ‘Tam Bana Göre’ Festivalinde bir kez daha başarı plaketiyle ödüllendirildi.

Türkiye çapındaki yerel yönetimlerin gençlik projelerini değerlendirmeye alan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, Yeşilyurt İlçesinde dezavantajlı durumda olan gençleri daha fazla sporla buluşturmak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak, sağlıklı ve dinamik bir şekilde yetişmelerine imkân tanımak amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla başlatılan ‘Bu Takım Kazanır’ projesini ödüle layık gördü.

‘Gençlik ve Yerel Yönetim’ temalı gerçekleşen ‘Tam Bana Göre’ Festivaline katılarak, Türkiye’nin farklı kentlerinden katılım gösteren gençlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, verilen ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin elinden aldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan standı ziyaret ederek gençlere yönelik yatırımlar hakkında bilgi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Başkan Çınar’ı gençlere verdiği önem ve değerden dolayı bir kez daha tebrik ederek ödülü takdim etti.

Yeşilyurt’ta ki dezavantajlı durumdaki gençleri sporla buluşturmak amacıyla başlattıkları ‘Bu Takım Kazanır’ projesinin AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görülmesinin sevincini yaşadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Yeşilyurt Belediyesini ödüllendiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetim Başkanlığı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye teşekkürlerini sundu.

“Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi’ sloganıyla hayata geçirdikleri projelerle Türkiye çapında gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasında ilk sıralarda yer aldıklarına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlik yatırımlarımızdan dolayı bir kez daha AK Parti Genel Merkezimiz tarafından ödüllendirilmenin onurunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak, onlara iyi bir gelecek sunmak adına hayata geçirdiğimiz projelerle ülke çapında gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasına Yeşilyurt Belediyesini de yerleştirdik. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz yeni nesil spor sahalarıyla, robotik kodlama ve teknoloji atölyeleriyle, açtığımız kurslar, doğa yürüyüşleri ve farklı spor etkinlikleriyle gençlik yatırımlarında rüştünü ispatlayan bir belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 4 bini lisanslı olmak üzere 24 bin sporcuya hizmet eden bir belediye olarak, ilçemizdeki dezavantajlı durumda olan gençlerimizi sporun birleştirici ruhu etrafında bir araya getirip kötü ortamlardan uzak tutup, hayalini

kurdukları hedeflere ulaşmalarına katkı sunmak adına başlattığımız ‘Bu Takım Kazanır’ projemizle gençlik yatırımlarımıza farklı bir pencere açmış olduk. İl Emniyet Müdürlüğümüzün destekleriyle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesinde başlattığımız ‘Bu Takım Kazanır’ projemiz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından değerlendirildi ve ödüle layık görüldü. Ankara Başkent Millet Bahçesinde devam eden ‘Tam Bana Göre’ Festivalinde açtığımız standımızı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin elinden bu özel ödülü almanın gururunu yaşadık. Biz bütün gençlerin belediyesiyiz. Herkesin ve herkesimin belediyesi olarak ta bütün gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden çok güçlü bir şekilde yetişmesine büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Biz bütün gençlerimizin kazanmasını, iyi ve güzel yetişmesini istiyoruz. Ödüle layık görülen ‘Bu Takım Kazanır’ projemiz ile de çok sayıda evladımıza güzel şartlarda spor yapmalarını ve kendilerini yetiştirmelerini sağlıyoruz. İnşallah bu projeden yararlanan gençlerimizi gelecekte Milli Takımlarda göreceğiz, biz onlara sonsuz güven duyuyoruz. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödüle bu yıl bir yenisini daha eklemenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül gençlerimizdir, bu ödül Yeşilyurt’lularındır. Malatya’mızda yaşayan tüm gençler adına aldığımız bu ödül bizi yeni projeler üretmeye, yeni yatırımlarda bulunmaya teşvik edecektir ve inşallah ilerleyen zamanlarda yeni ve farklı projelerimizle yine ödüller almaya devam edeceğiz. Çünkü biz çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz, onlara yatırım yapmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Aldığımız ödül Malatya’ya ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.