Yeşilyurt’te 2021 yılında 200 bin sebze ve meyve fidanı dağıtılacak

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "yerli tohumlardan üreteceğimiz 200 bin adet meyve ve sebze fidesini, 2021 yılı içerisinde etaplar halinde çiftçilerimize hibe yoluyla vereceğiz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Seracılık alanında incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Tarım Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz’a, Yeşil Gıda Seracılık Alanı ile Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında ki faaliyetler ve yeni dönem çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Tarımsal kalkınmaya rol model teşkil eden yatırım alanlarından beklentilerin üzerinde ürünler toplamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2019 yılında ki Mahalli İdareler Seçimlerinde vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasında yer alıp, seçimlerin hemen ardından kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yeşil Gıda Seracılık Alanımız ile Kayısı Araştırma Enstitüsü ile işbirliği halinde kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE sahamızda beklentilerimizin üzerinde verimli bir hasad dönemini geride bıraktık. Alanında deneyimli Ziraat Mühendislerimizin gözetiminde farklı türlerden meyve ve sebze üretimi yaparak, sofralarımızdaki doğal ürünlerin sayısını artırıp, insanlarımızın sağlıklı ürünlerle beslenmesine ciddi katkılar sunuyoruz. Bununla birlikte yeşil alanlarımızın kapasitesini artırmak içinde yaptığımız süs bitkisi ve rulo çim üretimlerimizle belediye bütçemizi ek bir giderden kurtarmış olduk. 2019 yılının Mayıs Ayından bugüne kadar ekimini yaptığımız domates, biber, salatalık, marul ve patlıcan gibi iyi tarım uygulamaları ile 60 ton sebze üretimi yaparak büyük bir başarının altına imza attık. Sebzelerden yaptığımız kurutmalık, salça ve soslarımızı ise özel paketlerde ve şişelerde muhafaza ederek Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Pazarımızda halkımızın beğenisine sunduk. 2020 Yılı Aralık ayı itibari ile seramızın kapalı alanlarında 100 bin adet süs bitkisi ve katlı ve raflı topraksız üretim yöntemiyle çilek yetiştiriciliği yaparken, yerli tohumlardan oluşan yerli tohum üretim istasyonu kurduk. Seracılık faaliyetlerinin toplumda yaygınlaşmasına destek vermek amacıyla düzenlediğimiz sertifika programlarına katılan farklı yaş gruplarındaki hemşerilerimize sertifikalarını takdim ettik. Bölgemizde kayısının dışında çiftçimize alternatif olabilecek örtü altı yetiştiriciliği hakkında çeşitli programlar düzenleyerek bilgilendirmelerde bulunduk" diye konuştu.

2021 yılı içerisinde yerli tohumdan üretecekleri 200 bin adet sebze ve meyve fidesini çiftçilerle buluşturacaklarının müjdesini veren Başkan Çınar, “ Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin ettiğimiz 100’de 100 ata tohumlarından üretimini yaptığımız 100 bin adet fidemizi geçtiğimiz yıl çiftçilerimize dağıtıp, yaklaşık 70 bin metre kare alanda buluşan bitkilerimizden 560 ton ürün elde ettik. Dağıttığımız fideleri teknik ekibimizle kontrol edip hasat dönemine kadar üretimde çiftçimize yardımcı olduk. Hasat sonrası ürünlerin pazarlanması ve değerlendirmesi noktasında da çiftçilerimize yardımcı olduk. Çiftçilerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu desteklerimizi 2021 yılında artıracağız. Bu yıl içerisinde yaklaşık 200 bin adet fidemizi çiftçilerimize hibe etmeyi planlıyoruz. Bu fidelerin toplamda 160 bin metre alanda toprakla buluşmasını sağlayıp sezon sonunda ise 1.000 ton ürün elde edilmesini hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün mevsimlik olarak ihtiyaç duyduğu 100 bin adet süs bitkisini Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda yetiştirip, verimli ve tasarruflu bir üretim yöntemi geliştirdik. Bu yılda rulo çim ve süs bitkisi yetiştiriciliğinde rekor seviyesinde hasat yapmayı planlıyoruz. Tabii ki bizler bu yatırımları uyumlu ve koordinasyonlu çalışmalar neticesinde gerçeğe dönüştürmekteyiz. Yeşilyurt’umuzun her alanda kalkınması ve gelişmesi adına desteklerini bizlerden esirgemeyen AK Parti İl Başkanımız Sayın İhsan Koca’ya, İl Tarım Müdürümüz Sayın Tahir Macit’e, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemal Kalay’a, TKDK Malatya İl Koordinatörümüz Sayın Murat Tunç ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanımız Sayın Doğan Solmaz’a bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Üretenin, üretimin ve çiftçimizin her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çınar, 2021 yılında dağıtımını yapacakları ücretsiz fidelerden, (ÇKS) kaydı olup sebze üretim izni olan çiftçilerin yararlanabileceğini, kayıt başvuruların ise 1 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne yapılacağını sözlerine ekledi.