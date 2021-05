Yeşilyurt’tan İsrail’in saldırılarına kınama

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisinde grubu bulunan AK Parti, MHP ve CHP’li Üyelerinin ortak bildirisiyle, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları ve uygulamaları kınandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından önceki toplantını karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Mazeretli oldukları için toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edilirken, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi süreci, Ramazan Bayramı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün kararı doğrultusunda Mayıs Ayının ilk haftasında yapılması gereken Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısını bugün yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Korona virüs salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızının kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel müdürlüğünün 27 Nisan 2021 tarih ve 868613 sayılı genelgesine istinaden mayıs ayının ilk haftası yapılması gereken meclis toplantımızı bu gün gerçekleştiriyoruz. Öncelikle idrak ettiğimiz On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Yeşilyurt’ta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşadık. Mübarek Ramazan Bayramına bizleri ulaştıran Yüce Allah’a öncelikle hamdü senalar olsun. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Salgınla mücadele kapsamında bu yıl bayramda sevdiklerimizi ziyaret edip, kucaklaşamadık. Acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, Filistin’de devam eden saldırılar, yaşanan can kayıpları ve çirkin hadiselerden dolayı Ramazan Bayramını içimiz buruk ve hüzünlü bir şekilde geçirdik. Terör Devleti İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’da ki kutsal mekânlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları da şiddetle kınıyorum. İsrail’in işgal ederek insanlık suçu işlemeye devam ettiği Filistin topraklarındaki çirkin saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Rabbim bu acıların bir an önce sona ermesinde hepimizin yardımcısı olsun, Filistinli kardeşlerimizin gücü ve kuvvetini artırsın inşallah. Sonsuz merhamet sahibi Yüce Rabbimiz imtihanlarımızı hafifletsin, sıkıntılı süreçten bir an evvel kurtularak daha güzel günlerde birlikte olmamızı nasip etsin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Âlemi ve aziz milletimiz olmak üzere bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tekrardan tebrik ediyorum. Bununla birlikte iki gün sonra 102’nci yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan müdafaası sırasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz” diye konuştu.

Çınar’ın konuşmasından sonra Yeşilyurt Belediye Meclisinde grubu bulunan AK Parti, MHP ve CHP’li Üyelerinin ortak bildirisiyle İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırıları kınandı. Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Yakıcı tarafından okunan ortak bildiride, “İsrail’in mübarek Ramazan Ayı içerisinde İslam Dünyasının mabetlerinden olan Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin olarak Yeşilyurt Belediye Meclisinde Grubu bulunan AK Parti, MHP ve CHP Üyelerinin ortak bildirisini sizlerle paylaşıyorum; Terör devleti İsrail her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da Filistin halkına zulmünü artırarak sürdürmektedir. Halen devam etmekte olan hain ve gaddarca saldırılarda masum insanların uçaklardan ve her türlü tahrip gücü yüksek bombardımanlarla vefat haberlerini büyük bir üzüntü ve öfkeyle takip etmekteyiz.Terör devleti İsrail’in Filistin’e yapmış olduğu zulümden, savaş suçu işlemesine, katliamlarını kadın, çocuk ayırmadan sürdürdüklerine varıncaya kadar her türlü zalimliklerini ve vahşi tutumlarını şiddetle telin ediyoruz ve kınıyoruz. Bu zulme hayır demek insani ve ahlaki bir tutum olarak tarihe not düşecektir. Yeşilyurt Belediyesi Meclisi olarak Gazze’de ki saldırıların, Mescid-i Aksa’ya yönelik şiddet ve affedilemez baskının bir an önce son bulmasını ve orada ki masum insanların yaşadıkları acı ve hüznün kalıcı çözümlerle giderilmesini önemle ifade ediyoruz. Gazze’de ki saldırılarda hayatını kaybeden Filistin’li kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Konuşmaların ardından gündem maddelerini tek tek görüşen Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi 202 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdikini onaylarken, konuya ilişkin bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Öncelikle çalışma arkadaşlarımızı ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Belediye gelirlerinde yüzde 98 gibi bir başarı sağladık.2014 yılında Büyükşehir statüsünün oluşturulmasıyla birlikte aslında gerçekleşen en iyi rakamlardan bir tanesidir. Belediye giderleri olarak ta yüzde 90 gibi bir oranda gider oranını karşıladık. İki yıl geçti, bu dönem içerisinde bir kuruş kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarımız ve kendi imkânlarımızla hem yatırımlarımızı yaptık hem de vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştürdük, bundan dolayı da sizlere ve çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah aynı kararlılık ve özveriyle aynı mali disiplinle bütçemizi en iyi şekilde yönetip Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Görgü Mahallesine kurulacak olan 990 KW gücündeki Güneş Enerji Santrali için yapılacak başvuru işlemlerinin takip edilmesi ve sözleşme imzalanması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesini kararlaştırdı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden Kadircan Esen ile görevinden uzaklaştırılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’un yerine Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İnşaat İŞGEM LTD.ŞTİ’ne Tüzel Kişilik Temsilci atanmasına ilişkin gündem maddesini görüşen Yeşilyurt Belediye Meclisi, Tüzel Kişilik Temsilcisi olarak Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Numan Özcan ile Mehmet Akif Karaca’nın görevlendirilmesine karar verdi.

Gündemdeki imar maddeleri görüşülüp onaylanırken, Yeşilyurt’un muhtelif mahallelerinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan parsellerin satış talebine ilişkin Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi ise kabul edildi.

Beş maddenin ertelenmesine, iki maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Toplantısını 2 Haziran 2021 Çarşamba Günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek.