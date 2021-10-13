Yeşilyurt’ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim vaatlerinden olan ‘Yetim Kalbi’ projesi kapsamında yetim çocuklar ve annelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete girecek.

‘İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışından yola çıkarak Yeşilyurt’ta ‘sosyal devlet’ anlayışını her daim canlı ve diri tutan Yeşilyurt Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve kıyafet yardımlarının ulaştırıldığı bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası Emanet Çarşısı ve hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan ‘Yetim Kalbi’ projesi, Yetim Koordinasyon Merkezi ile gerçeğe dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde özenle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine yeni ve farklı projelerle destek verip, 7’den 70’e tüm vatandaşların iyi ve güzel anlarında yanlarında olmayı öncelik haline getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla başlayan çalışmalar neticesinde bölgede başka bir örneği olmayan Yetim Koordinasyon Merkeziyle yetim çocuklar ve annelerine yönelik sosyal, kültürel ve eğitim hizmetler sunulacak.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kontrolünde yapımı tamamlanan ve uzman sosyolog ve psikologların görev yapacağı Yetim Koordinasyon Merkezinde, çocuklar için bilgisayar odası, sınıf, sinema - müzik odası, beceri atölyesi, oyun alanları, anneler için dinlenme ve çeşitli etkinlik alanları yer alıyor.

Yetim çocukların anneleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, aynı zamanda sorunlarını paylaşabilecekleri güzel ve kaliteli alanlara sahip Yetim Koordinasyon Merkezi, yakın bir zamanda kapılarını yetim çocuklar ve annelerine açacak.

Yaptığı açıklamada, tüm çocukların mutlu ve huzurlu olmayı hak ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çocuklarımız bizim her şeyimiz, gözümüzün nurlarıdır. Tüm evlatlarımızın mutlu, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması hepimizin temel gayesidir.2019 yılındaki seçim vaatlerimiz arasında çocuklara ve gençlere yönelik farkındalık oluşturacak çalışmalara özel bir bölüm açmıştık. İlçemizde ikamet eden yetim çocuklar ve ailelerimizin sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinden mahrum kalmamaları için ‘Yetim Kalbi’ projemiz kapsamında güzel ve anlamlı bir yatırımı Yeşilyurt’lularla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Yetim, öksüz ve dezavantajlı grupta ki tüm yavrularımızın hak ettiği hayata yaşamaları, sosyalleşmeleri ve hayata daha umutla bakmaları için toplumda farkındalık oluşturan yatırımlarımızı yeni bir projeyle taçlandıracağız. Cenab-ı Allah Bakara Suresinin 220. Ayetinde “Yetimlere nasıl davranacağınız hakkında sana sorarlar. De ki: “Onların durumlarını düzeltmek onları iyi yetiştirmek en hayırlı olandır. Ve onların hayatlarını paylaşırsanız unutmayın ki, onlar sizin kardeşlerinizdir.” diye emretmektedir. Yeşilyurt’u yönetirken herkesi sahipleniyoruz, kucaklıyoruz ve devletimizin şefkatli elini en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda; yetim çocuklarımız ve annelerine yönelik çeşitli sosyal etkinliklerimizi ulaştırmak üzere Yetim Koordinasyon Merkezimizi tamamladık ve yakın zamanda açılışını yapacağız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz kontrolünde gerçekleşen titiz çalışmalar neticesinde hazırladığımız Yetim Koordinasyon Merkezimiz ile sosyal belediyecilik hizmetlerimizin boyutunu genişletmiş olacağız. Uzman sosyologlar ve psikologların görev alacağı bu merkezimizde çocuklarımıza yönelik farklı alanlarda eğitim çalışmaları düzenleyeceğiz ayrıca annelerimiz içinde farklı aktiviteler düzenleyeceğiz. Müslümanlığın ve kadim medeniyet kültürümüzün temelinde; paylaşma, dayanışma ve kardeşlik vardır. Yardıma ihtiyacı olanların elinden tutmak, zor zamanlarında yanında yer almak, destek olmak bizi biz yapan değerlerimizin başında gelmektedir. İhtiyacı olan bir kardeşimize devletimizin yardımlarını ulaştırma fırsatı veren Rabbime ne kadar hamt etsek azdır. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta tüm vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimizin mutlu, sağlıklı ve huzurlu olması için hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.