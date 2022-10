Yeşilyurt’ta vefa buluşmaları

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ‘Baştacı’ projesi çerçevesinde evde bakım hizmeti alan yaşlıların sosyalleşmesini sağlamak için ‘Vefa Buluşmaları’ gezi programını başlattı. Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden alınan yaşlılar, Beylerderesi Şehir Parkında ki Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi ve Zafer Sosyal Tesisleri ile diğer sosyal yaşam alanlarını gezdiler. Temiz havanın tadını çıkartan ve sohbet eden yaşlılar keyifli ve güzel bir gün geçirdiler. Oldukça keyifli anların yaşandığı gezi sonunda yaşlılarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti gören yaşlıların sağlıklı, güzel ve mutlu bir hayat yaşaması için her türlü hizmeti yaptıklarını söyledi. Yaşlıların tecrübelerinden ve deneyimlerinden her zaman yararlandıklarını ifade eden Çınar, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Vefa Buluşmaları’ programı her yönüyle anlamlı ve değerlidir. Yaşlılarımız hiç şüphe yok ki, bizler için en büyük tecrübe abidesidir. Toplumdan kopmayan, yüreği genç, anlayışlı, tecrübeleriyle gençlere ve bizlere yol gösteren büyüklerimiz, çevresine anlam katan en önemli değerlerimizdir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta saygıdeğer büyüklerimizin güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşaması için her türlü hizmeti onlarla buluşturuyoruz. İlçemizdeki büyüklerimizin ev ve kişisel bakımlarını yapmak, onların sıkıntılarını gidermek adına başlattığımız ‘Baştacı’ projesinden yararlanan büyüklerimizi ‘Vefa Buluşmaları’ çerçevesinde evlerinden alan ekiplerimiz ilçemize kazandırdığımız yeni sosyal yaşam alanları, parklar, müzeler ve tesisleri gezdirerek onların hem sosyalleşmelerini sağlıyorlar hem de düşüncelerini öğrenip, taleplerini dinliyorlar. Bizleri koruyup, kollayan çınarlarımıza sevgi ve saygımızı her zaman göstermeliyiz. Çünkü onlar geçmişle gelecek arasında bizlere köprü vazifesi gören önemli varlıklarımızdır. Yaşlılarımıza her zaman gerekli saygı ve sevgimizi göstermeliyiz ve eksik etmemeliyiz. ‘Vefa Buluşmaları’ programına katılan değerli büyüklerimizle bir araya gelmek, onların hoş sohbetlerinden yararlanmak ve tavsiyelerini almaktan çok büyük memnuniyet duymaktayız. Büyüklerimizin hayır dualarını almak ve hayatlarını kolaylaştırmak bizim temel görevimizdir. Allah büyüklerimizin hiçbir zaman eksikliğini vermesin. Hepsine uzun ve sağlıklı yaşamlar diliyorum. Onları aramızda görmekten ve ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Bu güzel programı başlatan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Vefa Buluşmaları’ programına katılan yaşlılar da, ‘Allah hepinizden razı olsun, Yeşilyurt Belediyemizden ve Başkanımızdan razıyız, bizi çok güzel ağırladınız, gezdik, güzel anlar yaşadık. Yeşilyurt’a çok güzel hizmetler yapılmış, herkesin emeğine sağlık, teşekkür ederiz” diye konuştular.