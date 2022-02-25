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Yeşilyurt’ta ’’Unutulmayan şarkılar ve türküler’’ konseri

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneği tarafından düzenlenen ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler’ Konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

MALATYA 25.02.2022, 10:04
Yeşilyurt’ta ’’Unutulmayan şarkılar ve türküler’’ konseri

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneği tarafından düzenlenen ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler’ Konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel ve sanatsal hizmetler kapsamında destek verdiği ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler’ Konseri için Sabancı Kültür Merkezindeki salonu tamamen dolduran sanatseverler, söylenen birbirinden güzel türküler ve şarkılarla keyifli anlar yaşadılar.

Sevilen türküleri alkışlar arasında seslendiren Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneği Korosu sanatçıları, Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Şef Selahattin Yalçınkaya yönetiminde Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Söylenen şarkılara eşlik eden davetliler, kültürel hizmetlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneği Korosuna teşekkürlerini sundular.

‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler’ Konserini vatandaşlarla birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un kültürel ve sanatsal vizyonu bu tür organizasyonlarla geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar ile söyledikleri şarkılarla geceye renk katan tüm sanatçılara teşekkürlerini sunan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. İlçemizin güçlü temellere dayanan kültürel ve sanatsal vizyonunu bu tür organizasyonlarla geliştirip ilerletiyoruz. Hemşerilerimizin rahatı, ferahı ve huzuru için her alanda çalışıyoruz, her alanda farkındalık oluşturan hizmetlerde bulunuyoruz. Nüfusu en fazla artan bir ilçe olarak 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın beklentilerini en güzel hizmetlerle karşılık vermeye çalışıyoruz. İlçemizin bir yandan fiziksel dönüşümünü modern ve konforlu yatırımlarla planlı bir şekilde yürütürken diğer taraftan yaşadığımız bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza moral ve motivasyon aşılayacak kültürel hizmetlerimize ağırlık veriyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneğimiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler’ Konserimizde kültürel hizmetlerimize ayrı bir değer katmıştır. Bugün sahne alan koromuzdaki değerli sanatçılarımıza ve şefimiz Selahattin Yalçınkaya’a şahsım ve tüm davetliler adına teşekkürlerimi sunuyorum, çok güzel bir konser oldu. Sanatseverlerin gösterdiği ilgi ise hepimizi mutlu etmiştir“ dedi.

Çınar, “Türk Müziğine hepimizin el birliğiyle sahip çıkmamız gerekiyor, böylesine değerli eserleri seslendiren, bizlerle buluşturan değerli sanatçılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman sahip çıkıp, gereken değeri vermeye gayret ediyoruz. Malatya’nın müzik tarihine bakıldığı zaman çok değerli sanatçıların ve bestekarların bu topraklarda yetiştiğini görüyoruz. Rahmetli Fahri Kayahan, Hakkı Çoşkun ve Sami Kasap başta olmak üzere kendi alanlarında ses getiren, büyük hayran kitlesine sahip sanatçılarımızla bizler her zaman gurur duyuyoruz. Türk müziğine değer katan bu isimlerin mirasına sahip çıkmak, her biri ayrı bir değere sahip eserlerini bugünden geleceğe taşımak içinde bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde açtığımız kültür ve sanat merkezlerimizde bağlama, gitar, piyonu, saz kursları düzenliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşlarda sanatla buluşturuyoruz. Sanatın her dalını destekliyoruz, bu topraklarda yetişen değerli sanatçılarımızın eserlerini yeni nesille buluşturup bunların kalıcı hale gelmesine özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz organizasyonlara ilginin yüksek olması, hemşehrilerimizin kültürel ve sanatsal programlara yoğun ilgi

göstermesiyle birlikte bizlerde hemen hemen her hafta farklı bir etkinlik düzenleyerek ilçemizin kültürel hayatını zenginleştirmeye ve hareketlendirmeye gayret ediyoruz. Bugünde yoğun ilgi altında geçen konserimiz ilçemizin sanatsal hüviyetine çok güzel anlamlar katmıştır, emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Selahattin Yalçınkaya ise kültürel ve sanatsal hizmetlere ciddi destekler sağlayan Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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