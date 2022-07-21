Yeşilyurt’ta ücretsiz robotik kodlama kursu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar teknoloji kursuyla ilgili açıklamasında, ’’25 Temmuz’da Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde açacağımız Robotik Kodlama Eğitimi ve Arduino Kursumuza 7 ile 14 yaş arasındaki bütün çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için bütün imkânları seferber ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Robotik Kodlama Eğitimi ve Arduino Kursunun temel amacının; teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Çocukları erken yaşlarda yazılım, kodlama ve teknolojik alanlarda yetiştirmek için yaz döneminde de eğitim hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “Geleceğimize şekil verecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda kendilerini yetiştirmelerine destek vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Hizmete sunduğumuz günden bugüne kadar yoğun ilgi gören Kiltepe mahallemizdeki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik açacağımız ücretsiz Robotik Kodlama Eğitimi ve Arduino Kursumuzu 25 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlatacağız” ifadelerini kullandı. Robotik kodlama ve yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen çocukları kursa davet eden Çınar, “Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere duyulan ihtiyaç dolayısıyla bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar, bu alanda kendisini yetiştirmek isteyen çocuklarımız kursumuza bekliyoruz. Bizler çocuklarımızın üç boyutlu düşünme yeteneğini, şekil ve uzay algılarını, hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmeyi, üretme ve buluş yapma duygularını pekiştirmeyi ve tüm bunların yanı sıra sahip oldukları yeteneklerin farkına varmaları için bu tür kurslara çok büyük önem veriyoruz. Alanında deneyimli uzman eğitimcilerin gözetiminde teorik ve pratik olarak eğitimlere tabi tutulacak olan çocuklarımızın gelecekte bilim adamı ve teknoloji yıldızı olarak bu millete çok büyük hizmetler yapacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin geleceğine ve insanlık tarihine çok önemli hizmetler yapacağına inandığımız çocuklarımızın hayalini kurdukları kariyer ve meslek planlamalarına bizlerde bu tür eğitim hizmetlerimizle katkı sunmaya çalışıyoruz. Bizler sosyal belediyecilik ilkesiyle hem çocuklarımıza faydalı bir eğitim veriyoruz hem de ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Kurduğumuz ya da destek verdiğimiz teknoloji takımlarımızın yanı sıra açtığımız kurslar sayesinde ilçemizde ki bu güçlü potansiyeli teknoloji ve yazılım dünyasıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Büyük ilgi görmesini beklediğimiz kursumuz aracılığıyla robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle kurulan takımların Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen TEKNOFEST Festivallerinde önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Çınar, Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde kurdukları TEKNOFEST ‘KARSU’ Takımının, 12 ile 14 Ağustos günleri arasında Rize’de yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin ‘2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi’ kategorisinde finale kaldığını ifade ederken, gençlere başarı dileklerini iletti.