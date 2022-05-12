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Yeşilyurt’ta trafik haftası etkinlikle kutlandı

‘2022 Yılı Karayolları Trafik Haftası’ dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Trafik kurallarına uymak insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Uyduğumuz her trafik kuralı, birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir” dedi.

MALATYA 12.05.2022, 15:11
Yeşilyurt’ta trafik haftası etkinlikle kutlandı

‘2022 Yılı Karayolları Trafik Haftası’ dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Trafik kurallarına uymak insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Uyduğumuz her trafik kuralı, birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir” dedi.

Türkiye’de trafik kazalarının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan ve bu yıl ki teması ‘2022 Yılı Karayolu Trafik Haftası’ olan etkinlikler çerçevesinde Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında program düzenlendi. Renkli ve keyif dolu anların hâkim olduğu programa katılan Begüm Kartal İlkokul öğrencileri ellerindeki pankartlarla trafik güvenliğine dikkat çektiler.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, trafikte kurallara harfiyen uymanın ve dikkatli bir sürüş gerçekleştirmenin can ve mal kaybının önüne geçtiğini söyledi.

Trafik kurallarına uymanın herkesin asli görevi olduğunu vurgulayan Çınar, “Ülkemizde ve tüm dünyada vatandaşlarımızda trafik bilinci oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek ve trafik konusunda yaşanan sorunlar konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Çocuk Trafik Parkımızda özel bir program düzenledik. Bilindiği üzere dünyada artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağımızın en önemli konularından biri de trafik olmuştur. Tedbirsizlik, kurallar ihlalleri, dikkatsizlik ve uykusuzluk gibi nedenlerden kaynaklı sorunlar sebebiyle meydana gelen kazalarda maalesef binlerce kişi hayatını kaybetmekte veya yaralanarak sakat kalmakta, ekonomik kayıplara yol açan maddi hasarlar meydana gelmektedir. İhlal ettiğimiz bir trafik kuralı nedeniyle, eğer bir yakınımıza veya hiç tanımadığımız bir masuma zarar gelirse, bunun vicdan azabından ömür boyunca kurtulamayacağımızı unutmayalım. Bizler kendimiz için olduğu kadar başkalarının güvenliği için de trafik konusunda duyarlı olmak zorundayız. Bunun içinde trafik kurallarını bilmek ve yaya geçitlerini kullanmanın yanı sıra ışıklarda ki geçişlerimize çok dikkat etmeliyiz. Kurallara uymak insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Uyduğumuz her trafik kuralı, birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir” şeklinde konuştu. 2015 yılında hizmete sundukları Çocuk Trafik Eğitim Parkıyla birlikte trafik kurallarının erken yaşlarda öğretilmesi konusunda farkındalık oluşturan tam donanımlı dev bir yatımı Yeşilyurt’a kazandırdıklarını hatırlatan Çınar, “ Ülkemizde son yıllarda yapılan yeni yollarımız, alt ve üst geçitlerimiz, köprülerimiz ve kavşaklarımız trafik kazalarının ve bu kazalar sonucunda kaybettiğimiz canların ciddi bir oranda azalmasına sebep olurken, yapılan yatırımların ve yollarımızın kalitesinin yanı sıra, insanlarımızın bu konuda gösterecekleri hassasiyet ve dikkat çok önemlidir. Trafikte öncelikle bilinçli olmak, kurallara uymak, acele etmemek ve en önemlisi de hoşgörü ve saygılı olunması gerekmektedir. Toplum içerisinde saygıyı geliştirirsek, sorumluluk bilincini geliştirip serpiştirirsek, trafikte önemli bir başarı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Ben bu vesileyle, öncelikle trafik konusunda büyük çaba harcayan jandarma ve emniyet mensuplarımız başta olmak üzere trafik kurallarına tam riayet gösteren herkesi tebrik ediyorum. Trafik güvenliğinde maksimum başarıya ulaşmak sadece kurum ve kuruluşların alacağı tedbirler ve uygulamalarla sınırlı değildir, herkesin ve hepimizin temel görevi olmalıdır. Hayat kutsaldır. Allah’ın verdiği bu can emanettir, bu emanete güzel ve dikkatli bir şekilde bakmalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta trafik kurallarının erken yaşlarda öğrenilmesi ve öğretilmesine destek sunmak amacıyla 2015 yılında bölgemizde ki ilk çocuk trafik eğitim parkını Yeşilyurt’a kazandırdık. Yedi yıllık süreç içerisinde burada en güzel şekilde ağırladığımız binlerce öğrencimize İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Şube Müdürlüğümüz ile Jandarma Trafikten gelen alanında uzman isimlerin destekleriyle teorik ve pratik eğitimler verdik. Pandemi sürecinde ara verdiğimiz eğitimlere yeniden hız verip, daha fazla öğrencimizi burada ağırlayacağız. Alt ve üst geçitlerin ışıklı ve ışıksız geçiş noktalarının, trafik ışıklarının ve akülü arabaların olduğu, bölgemizin en büyük trafik parkımızda çocuklarımıza trafikte dikkat edilmesi gereken tüm kurallar en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Burada eğitimli, bilinç seviyesi yüksek geleceğin sürücülerini özenle yetiştiriyoruz. Kazaları engellemek veya en aza indirgemek, toplumumuzda trafik eğitimi ve trafik kurallarına uyma bilincini küçük yaştan itibaren verilecek eğitimlerle oluşturmaktan geçmektedir. Bu yönüyle çocuklarımıza trafik kurallarına riayet etmenin bir gelişmişlik ölçüsü olduğunu, insanın hem kendisine, hem de bütün topluma karşı sosyal bir sorumluluğu olduğunu ve bir arada yaşama kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu öğretmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızında burada öğrendikleri bilgileri arkadaşlarıyla, aile bireyleriyle ve trafikte hata yapanlarla paylaşmaları da trafik güvenliği açısından çok önemlidir. İnşallah bu tür farkındalık oluşturan programlar ve eğitim çalışmaları neticesinde gelecekte trafikte en az sorun yaşayan ülke konumuna geleceğiz. Çünkü her şeyin başı eğitimdir. İnsan hayatının önemsenip kuralların ihlal edilmediği bir hayat temennisiyle tüm hemşehrilerimizin Trafik Haftası’nı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler tarafından trafik haftasına özel olarak hazırlanan okunan şiirler ve sözler büyük beğeni topladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Trafik Personelleri tarafından verilen teorik eğitimlere katılan minik öğrenciler daha sonra Çocuk Trafik Parkı Parkurunda ki akülü araçlara binerek trafik kurallarını pratik olarak yaşadılar. Çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan da verilen eğitimler sayesinde trafik kuralları üzerine bilgi sahibi oldular.

Çınar, etkinliğe katılan öğrencilere hediyeler takdim etti.

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