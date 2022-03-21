Yesilyurt’ta tecrübeli isim Şavata görevde

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığı’na tecrübeli isim Naci Şavata atandı.

Yeşilyurt Belediyesi’nde, muhtarlar, gençlik ve spor ile tarımdan sorumlu Başkan Yardımcılığı’na getirilen Naci Şavata, 7 belediye başkan yardımcısından 1’i olarak görev yapacak. 17 Nisan 1978’de evine bombalı paketin gönderilmesi sonucu gelini ve torunu ile birlikte hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu’ndan sonra vekaleten ve daha sonra da atama olarak 22 ay Malatya Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Şavata, 1994-1999 yılları arasında Münir Erkal’ın belediye başkanlığı döneminde belediye meclis üyeliği ve belediye başkan vekilliği, 2009-2014 yılları arası İl Genel Meclisi Başkanlığı yapmıştı. Şavata, şimdi de Yeşilyurt Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunması nedeniyle bir başkan yardımcısının belediye meclis üyesinden olması gereğinden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığı’na atandı.