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Yeşilyurt’ta tabletler törenle hediye edildi

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında öncülük ettiği ‘Bir Tablet Bağışla Eğitimin Kalbine Dokun’ kampanyasında hayırsever ve eğitim gönüllülerinin destekleriyle toplanan tabletler, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde düzenlenen programda ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara teslim edildi.

MALATYA 25.02.2021, 17:02
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Yeşilyurt’ta tabletler törenle hediye edildi

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında öncülük ettiği ‘Bir Tablet Bağışla Eğitimin Kalbine Dokun’ kampanyasında hayırsever ve eğitim gönüllülerinin destekleriyle toplanan tabletler, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde düzenlenen programda ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara teslim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir ve muhtarların katıldığı programda, ‘Bir Tablet Bağışla Eğitimin Kalbine Dokun’ kampanyası çerçevesinde noter huzurunda yapılan çekilişte listede isimleri yer alan öğrencilere tabletlerini aldılar.

Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde gerçekleşen tablet bağış kampanyasını desteklediklerini ifade eden Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir, “ Uzaktan eğitim gören öğrencilerimize yönelik düzenlenen kampanyaya bizlerde destek vermek istedik. Başkanlığını Hakan Çınar’ın yaptığı Dış Ticarete Yön Verenler Derneği aracılığıyla Kocaeli’den gönderilen 70 adet tableti kampanyaya bağışladık. İnşallah bu tabletler eğitime katkı sağlar, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı Tablet Bağış Kampanyası’nda toplanan tabletlerin uzaktan eğitim gören çocuklara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bilgisayar ve tableti olmadığı için uzaktan eğitim programlarına katılamayan öğrencilerimizin yaşadıkları sıkıntıyı gidermek adına İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Sivil Topum Kuruluşlarımız, Meslek Örgütlerimiz, Hayırsever ve Eğitim Gönüllerinin büyük destekleriyle başlattığımız ‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı Tablet Bağış Kampanyası’nda toplanan tabletlerin dağıtımı için noter huzurunda çekiliş yapmıştık. Yapılan çekiliş neticesinde asil ve yedek listede yer alan öğrencilerimize tabletlerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüzün destekleriyle Dış Ticarete Yön Verenler Derneği tarafından toplanan 70 adet tablette kampanyaya bağışlandı. Bağışlanan tabletleri listede ismi bulunan öğrencilerimize bugün takdim edeceğiz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yarım kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerini işte bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle destekliyoruz. Bir yandan ihtiyaçları gideriyoruz bir yandan hemşerilerimizin gönül dünyalarında yer edinmeye çalışıyoruz. Allah’a hamt olsun ki kıymetli hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ediyoruz, aynı gönül dünyasında bir ve beraberiz. İnşallah tabletsiz öğrencimiz kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın yüzlerinde oluşacak bir tebessüm, dillerinden dökülecek dua ve güzel sözler her şeyden kıymetlidir. Kampanyaya 70 adet tablet bağışında bulunan Dış Ticarete Yön Verenler Derneği ile bu bağışların ulaşmasında katkı sunan Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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