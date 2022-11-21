Yeşilyurt’ta spor şenlikleri renkli anlara sahne oldu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Şenlikleri, renkli ve keyif dolu anlara sahne oldu. Birbirinden hareketli aktivitelere katılanlar, heyecan dolu anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, Malatya Park AVM Yönetiminin destekleriyle 5 gün süren Geleneksel Spor Şenliklerine 7’den 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sağlıklı ve dinamik bir toplum yapılanmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Spor Şenliklerinde ki Kahoot Bilgi Yarışmasından Masa Tenisine, Langırt’tan Curlıng, Satranç ve Dart etkinliklerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Jimnastik gösterileri ve farklı aktivitelerinde yer aldığı şenliklere katılan farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, gönüllerince eğlendiler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük ilgi gören Geleneksel Spor Şenliklerine katılan herkese teşekkürlerini sundu. Sağlıklı bir geleceği inşa etme yolunda sportif etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade eden Çınar, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 16 ile 20 Kasım günleri arasında Malatya Park AVM’de düzenlenen Spor Şenliklerimiz, renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Bilgi yarışmalarımızın yanı sıra langırt, curlıng, masa tenisi, satranç ve dart alanlarındaki etkinliklere katılanların azmi ve gayreti bizleri mutlu etmiştir. Beş gün boyunca hizmet veren spor şenliklerimizin temel gayesi, sportif etkinliklerimizi tüm hemşehrilerimize ulaştırmaktır. Belediye olarak toplumda sportif aktivitelerin çoğalması, herkesin en az bir branş alanında uğraş vermesini istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla olan bağlarını aktif ve güçlü tutabilmek ve daha hareketli bir yaşama kavuşabilmelerini sağlayabilmek için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. 7’den 70’e herkesin 365 gün boyunca spor yapmasını ve dinamik bir hayata kavuşmasını arzu ediyoruz. Sağlıklı bir gelecek için hepimizin dinamik bir hayata sahip olmamız gerekiyor. Yeşilyurt’u spor kenti yapma hedeflerimize önemli bir katkı sunan Spor Şenliklerimizin hayata geçmesinde emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.